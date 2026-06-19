Avertisment ANSVSA pentru fermieri și stăpânii de animale: ce trebuie să facă în zilele de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 10:27

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le recomandă fermierilor și stăpânilor de animale să ia măsuri de protecție în perioada cu temperaturi ridicate. Avertismentul vine în contextul valului de căldură anunțat pentru următoarele zile.

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