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Fără taxă pentru autoturisme pe podul Giurgiu-Ruse, pe 20 iunie: care este motivul. Anunțul CNAIR

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:31

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că sâmbătă, 20 iunie, autoturismele care traversează podul peste Dunăre pe sensul Giurgiu - Ruse nu vor achita tariful de trecere, cu ocazia „Zilei Podului”.

Măsura se aplică autoturismelor, inclusiv vehiculelor rutiere cu cel mult 8+1 locuri (șofer inclus), care circulă pe acest sens de traversare al podului Giurgiu-Ruse (Giurgiu-Ruse Danube Bridge).

Potrivit CNAIR, în această zi libera trecere va fi asigurată pe benzile 1–4, destinate autoturismelor, iar plățile efectuate anterior prin aplicația e-TGP nu vor fi asociate traversărilor realizate în data de 20 iunie 2026.

Trecerile achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate ulterior, în termen de 12 luni de la data achiziției, mai arată reprezentanții CNAIR.

Data de 20 iunie este declarată anual „Ziua Podului”, perioadă în care circulația autoturismelor este scutită de taxă, conform prevederilor Ordinului MT nr. 1836/2018 privind tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu - Ruse.

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