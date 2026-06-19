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Social· 1 min citire
Fără taxă pentru autoturisme pe podul Giurgiu-Ruse, pe 20 iunie: care este motivul. Anunțul CNAIR
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că sâmbătă, 20 iunie, autoturismele care traversează podul peste Dunăre pe sensul Giurgiu - Ruse nu vor achita tariful de trecere, cu ocazia „Zilei Podului”.
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