Fără taxă pentru autoturisme pe podul Giurgiu-Ruse, pe 20 iunie: care este motivul. Anunțul CNAIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 09:31

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că sâmbătă, 20 iunie, autoturismele care traversează podul peste Dunăre pe sensul Giurgiu - Ruse nu vor achita tariful de trecere, cu ocazia „Zilei Podului”.

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