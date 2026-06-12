Investițiile în economia națională au crescut cu 4,8% în primul trimestru din 2026, la 41 miliarde de lei
Investiții
Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41,006 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2026, în creștere cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
Motorul principal al creșterii l-au constituit investițiile în utilaje și mijloace de transport, care au sărit cu 19,2%, până la 12,22 miliarde de lei, alături de lucrările de construcții noi, crescute cu 10,1%, până la 25,11 miliarde de lei.
În sens contrar, categoria „alte cheltuieli de investiții”, care include studii de proiectare, lucrări geologice și servicii aferente transferului de proprietate, s-a contractat puternic, cu 40,7%, până la 3,67 miliarde de lei.
Construcțiile, principalul motor al economiei
Lucrările de construcții noi și-au consolidat poziția dominantă, reprezentând 61,2% din totalul investițiilor în T1 2026, față de 58,1% în perioada similară din 2025. Investițiile în utilaje și-au majorat și ele ponderea, de la 26,6% la 29,8%, în timp ce „alte cheltuieli” au scăzut de la 15,3% la 9%.
Pe sectoare de activitate, construcțiile au atras cea mai mare parte a capitalului, cu 38,3% din total, urmate de industrie (20,5%) și comerț și servicii (19,8%). Agricultura a ajuns la o pondere de 6%, aproape dublu față de T1 2025, când înregistra doar 3,7%.
INS precizează că datele pentru trimestrul I 2025 au fost rectificate față de cele publicate anterior.
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