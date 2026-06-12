Investițiile în economia națională au crescut cu 4,8% în primul trimestru din 2026, la 41 miliarde de lei

Sursă: Realitatea.net

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 41,006 miliarde de lei în primele trei luni ale anului 2026, în creștere cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Motorul principal al creșterii l-au constituit investițiile în utilaje și mijloace de transport, care au sărit cu 19,2%, până la 12,22 miliarde de lei, alături de lucrările de construcții noi, crescute cu 10,1%, până la 25,11 miliarde de lei.

În sens contrar, categoria „alte cheltuieli de investiții”, care include studii de proiectare, lucrări geologice și servicii aferente transferului de proprietate, s-a contractat puternic, cu 40,7%, până la 3,67 miliarde de lei.

Construcțiile, principalul motor al economiei

Lucrările de construcții noi și-au consolidat poziția dominantă, reprezentând 61,2% din totalul investițiilor în T1 2026, față de 58,1% în perioada similară din 2025. Investițiile în utilaje și-au majorat și ele ponderea, de la 26,6% la 29,8%, în timp ce „alte cheltuieli” au scăzut de la 15,3% la 9%.

Pe sectoare de activitate, construcțiile au atras cea mai mare parte a capitalului, cu 38,3% din total, urmate de industrie (20,5%) și comerț și servicii (19,8%). Agricultura a ajuns la o pondere de 6%, aproape dublu față de T1 2025, când înregistra doar 3,7%.

INS precizează că datele pentru trimestrul I 2025 au fost rectificate față de cele publicate anterior.