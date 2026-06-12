Angajații Casei de Pensii Tulcea au intrat în grevă japoneză: „Va dura până când situația noastră va fi înțeleasă!”

Sursă: Realitatea.net

Angajații Casei Județene de Pensii Tulcea au intrat, vineri, în grevă japoneză, nemulțumiți de prevederile noului proiect de lege privind salarizarea unitară și de modul în care se desfășoară negocierile dintre sindicate și autorități.

Anunțul protestului a fost afișat la sediul instituției, alături de mesajul: „Nouă ne pasă de voi! Lor nu le pasă de noi, nici de voi”.

Salariații cer eliminarea diferențelor de salarizare

Reprezentanții sindicali spun că principala nemulțumire este legată de discrepanțele salariale existente între angajații din instituțiile care fac parte din aceeași familie ocupațională.

„Greva japoneză va dura până când situația noastră va fi înțeleasă, iar discrepanțele salariale, în plata, din interiorul familiei ocupaționale Administrație vor fi eliminate”, a declarat pentru AGERPRES Paula Peneoaș, reprezentant sindical al Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii.

Potrivit sindicaliștilor, diferențele salariale ajung la sume cuprinse între 1.300 și 2.000 de lei, în defavoarea angajaților din casele de pensii.

Nemulțumiri față de proiectul noii legi a salarizării

Salariații susțin că proiectul de lege privind salarizarea unitară nu respectă procedura legală de consultare și dezbatere publică. Aceștia consideră că forma actuală a documentului nu rezolvă inechitățile salariale existente între diferitele instituții ale statului și solicită reluarea discuțiilor cu reprezentanții angajaților.

Sindicaliștii atrag atenția că salariile din cadrul unor instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sunt considerabil mai mari decât cele ale angajaților din casele teritoriale de pensii, deși toate fac parte din aceeași familie ocupațională.

Deocamdată, activitatea instituției nu este întreruptă, greva japoneză presupunând continuarea programului de lucru, însă cu purtarea unor însemne care semnalează protestul și nemulțumirile salariaților.