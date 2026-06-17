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Camion mistuit de flăcări pe A10. Pompierii spun că două canistre cu benzină au favorizat arderea

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:15

Un incendiu a cuprins, miercuri dimineață, un camion aflat în mers pe Autostrada A10, în județul Cluj. Pompierii spun că arderea a fost favorizată de două canistre cu benzină aflate în interiorul autovehiculului.

"Două echipaje din cadrul Detaşamentului Turda au intervenit, în această dimineaţă, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autotren. Solicitarea a venit în jurul orei 05.00, iar flăcările s-au manifestat generalizat la remorca autotrenului, distrugând-o în totalitate", a transmis, miercuri dimineaţă, ISU Cluj.

Potrivit reprezentanților ISU, cele două canistre cu benzină aflate în interiorul camionului au favorizat propagarea incendiului.

Intervenția promptă a pompierilor a făcut însă posibilă limitarea flăcărilor, capul tractor fiind salvat.

În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale.

Din primele verificări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este un scurtcircuit produs la un generator electric amplasat în remorcă.

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