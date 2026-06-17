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Locale· 1 min citire
Camion mistuit de flăcări pe A10. Pompierii spun că două canistre cu benzină au favorizat arderea
FOTO: News.ro
Un incendiu a cuprins, miercuri dimineață, un camion aflat în mers pe Autostrada A10, în județul Cluj. Pompierii spun că arderea a fost favorizată de două canistre cu benzină aflate în interiorul autovehiculului.
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