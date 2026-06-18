Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Un șofer de 82 de ani a provocat un accident cumplit în Botoșani. Motociclist și femeie, răniți după impact
Accident în Botoșani
Un accident rutier grav a avut loc, în urmă cu doar câteva minute, pe raza localității Corni, din județul Botoșani. Traficul în zonă a fost afectat după ce un autoturism și o motocicletă de mare putere s-au ciocnit violent.
Citește și
- 11:49Colet suspect găsit lângă un bloc din județul Argeș. Locatarii au fost evacuați, iar traficul pe DN 73 a fost deviat
- 11:35Bărbat cercetat după ce și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea. Femeia este angajată a Parchetului din Satu Mare: „Îți tai capul!”
- 10:50Bilete electronice pentru trenurile dintre România și Germania. Pasagerii le pot cumpăra online și le pot folosi direct de pe telefon
- 14:11Accident mortal în județul Timiș. Doi tineri de 17 şi 18 ani și-au pierdut viața după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News