Un șofer de 82 de ani a provocat un accident cumplit în Botoșani. Motociclist și femeie, răniți după impact

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 12:47

Un accident rutier grav a avut loc, în urmă cu doar câteva minute, pe raza localității Corni, din județul Botoșani. Traficul în zonă a fost afectat după ce un autoturism și o motocicletă de mare putere s-au ciocnit violent.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Accident Botoșani