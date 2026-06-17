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Locale· 1 min citire
Accident mortal în județul Timiș. Doi tineri de 17 şi 18 ani și-au pierdut viața după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină
Accident mortal în județul Timiș
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc, miercuri, în județul Timiș. Doi tineri, de 17 și 18 ani, au murit după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină care circula regulamentar.
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