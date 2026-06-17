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Accident mortal în județul Timiș. Doi tineri de 17 şi 18 ani și-au pierdut viața după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină

Accident mortal în județul Timiș

Accident mortal în județul Timiș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:11

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc, miercuri, în județul Timiș. Doi tineri, de 17 și 18 ani, au murit după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină care circula regulamentar.

"La data de 17 iunie 2026, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 592D, la intersecţia cu drumul comunal care face legătura între localităţile Boldur şi Jabăr. Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat faptul că doi tineri se deplasau cu o motocicletă de teren dinspre localitatea Boldur înspre localitatea Jabăr, iar la pătrunderea în intersecţia cu DJ 592D au intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, care circula regulamentar din direcţia municipiului Lugoj către localitatea Ohaba-Forgaci", a anunțat IPJ Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma impactului, cei doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 17 ani, au decedat.

Șoferul autoturismului a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

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