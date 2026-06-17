Accident mortal în județul Timiș. Doi tineri de 17 şi 18 ani și-au pierdut viața după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:11

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc, miercuri, în județul Timiș. Doi tineri, de 17 și 18 ani, au murit după ce au intrat cu motocicleta într-o mașină care circula regulamentar.

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