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Remorcherul Astana, scos de pe fundul Mării Negre. În epavă se află trupurile a trei marinari

Remorcherul Astana

Remorcherul Astana

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:47

Remorcherul Astana, scufundat în luna martie în largul Portului Midia, este scos în aceste momente de pe fundul Mării Negre. Operațiunea este una de amploare și este desfășurată de echipe de specialiști din Turcia și România.

Nava se află la o adâncime de 26 de metri, iar intervenția este considerată una dintre cele mai complexe operațiuni de recuperare navală desfășurate în ultimii ani pe litoralul românesc. În epavă se află trupurile a trei marinari, rămase captive în corpul navei de aproximativ trei luni.

Trupurile a trei marinari se află încă în epavă

Accidentul a avut loc pe 18 martie. Remorcherul Astana avea la bord cinci marinari români și s-a scufundat în timpul unei manevre de asistare a unui petrolier în terminalul offshore de la Midia. După accident, trupurile a doi dintre marinari au fost recuperate. Ceilalți trei marinari au rămas însă în interiorul navei scufundate, iar operațiunea de acum are o miză importantă atât pentru recuperarea epavei, cât și pentru aducerea la suprafață a celor rămași în corpul remorcherului.

Specialiștii au făcut sute de scufundări înainte de ridicarea navei

O companie din Turcia, specializată în operațiuni de salvare și recuperare navală, a făcut până acum sute de scufundări pentru a verifica toate compartimentele remorcherului. Remorcherul Astana s-ar fi scufundat după ce ar fi rămas fără propulsie, în condiții de mare agitată. Nava s-a răsturnat și a ajuns pe fundul Mării Negre în doar câteva minute. Operațiunea de recuperare desfășurată acum readuce în atenție tragedia produsă în largul Portului Midia și eforturile făcute pentru scoaterea epavei din apă.

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