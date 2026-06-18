Bărbat cercetat după ce și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea. Femeia este angajată a Parchetului din Satu Mare: „Îți tai capul!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 11:35

Judecătoria Satu Mare a emis un ordin de protecție pentru trei luni împotriva unui bărbat din Maramureș, după ce acesta și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea în timpul unor apeluri telefonice făcute în miez de noapte. Femeia lucrează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, iar instanța a decis ca bărbatul să nu se apropie nici de locuința ei, nici de locul ei de muncă.

Distribuie articolul