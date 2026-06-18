Bărbat cercetat după ce și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea. Femeia este angajată a Parchetului din Satu Mare: „Îți tai capul!”

Judecătoria Satu Mare a emis un ordin de protecție pentru trei luni împotriva unui bărbat din Maramureș, după ce acesta și-ar fi amenințat fosta soție cu moartea în timpul unor apeluri telefonice făcute în miez de noapte. Femeia lucrează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, iar instanța a decis ca bărbatul să nu se apropie nici de locuința ei, nici de locul ei de muncă.
Cazul a ajuns în fața judecătorilor după incidentul din noaptea de 10 iunie. Potrivit documentelor aflate la dosar, bărbatul și-ar fi sunat fosta soție de mai multe ori, în jurul orelor 02:26 și 04:00, iar în timpul convorbirilor i-ar fi adresat amenințări extrem de violente. În timpul apelurilor, bărbatul i-ar fi spus fostei soții că îi va sparge fața, că îi va tăia capul și îl va pune într-un tomberon, că o va schilodi și că o va găsi oriunde s-ar afla. Amenințările ar fi fost făcute pe fondul unor suspiciuni și acuzații legate de o presupusă relație extraconjugală pe care femeia ar fi avut-o în trecut.
Instanța a reținut că amenințările repetate reprezintă acte de violență psihologică, potrivit Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Judecătorul a considerat că acestea au fost de natură să afecteze integritatea psihică a victimei și că era necesară o măsură de protecție.
Polițiștii au emis inițial un ordin provizoriu
După incident, polițiștii au intervenit rapid și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Prin această măsură, bărbatul a fost obligat să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de fosta soție, față de locuința acesteia și față de locul ei de muncă.
Totodată, bărbatul a fost obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. Ulterior, procurorul a sesizat instanța pentru emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă mai lungă, având în vedere gravitatea amenințărilor. În fața judecătorului, bărbatul nu a contestat acuzațiile și a recunoscut comportamentul care a dus la intervenția autorităților. Mai mult, acesta s-a declarat de acord cu emiterea ordinului de protecție în forma cerută de victimă.
Instanța a decis ca măsura să fie valabilă trei luni. În această perioadă, bărbatul trebuie să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de fosta soție, față de locuința acesteia și față de sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, unde femeia lucrează. Pe lângă interdicțiile de apropiere, instanța a dispus și obligarea bărbatului la consiliere psihologică timp de trei luni. Acesta trebuie să participe la cel puțin două ședințe pe lună, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. La finalul perioadei, psihologul va întocmi un raport de evaluare care va fi transmis instanței. Măsura a fost dispusă pentru a reduce riscul ca situația să se repete sau să escaladeze.
Nerespectarea ordinului de protecție este infracțiune
Judecătorii au atras atenția că nerespectarea oricărei măsuri dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune. Pedeapsa prevăzută este închisoarea de la șase luni la cinci ani. Hotărârea este executorie de îndată, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Părțile pot formula apel în termen de trei zile de la pronunțare.