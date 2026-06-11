Eugen Tomac nu îi mai cheamă pe liderii politici la negocieri, ci le va comunica telefonic componența noului Cabinet - SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Situația privind formarea Guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac rămâne neclară. Deși erau așteptate noi discuții între acesta și liderii partidelor parlamentare, surse politice susțin că, până la această oră, nu există o confirmare că întâlnirile vor mai avea loc și nici un calendar clar al negocierilor, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, liderii formațiunilor politice nu au fost contactați pentru întâlniri față în față cu premierul desemnat. În schimb, Eugen Tomac ar putea prezenta telefonic lista miniștrilor și ar putea purta discuții individuale cu liderii partidelor pentru a explica opțiunile făcute în alcătuirea Cabinetului.

Lista de miniștri ar fi definitivă

În ultimele zile, Eugen Tomac declara că este dispus să discute și să negocieze anumite nume din viitorul Executiv, în situația în care acestea nu ar fi acceptate de partidele parlamentare. Între timp însă, mai multe formațiuni și-au anunțat public opoziția față de Guvernul propus, indiferent de eventualele modificări ale listei de miniștri.

Potrivit acelorași surse, premierul desemnat consideră acum că lista este una definitivă. Discuțiile care ar mai putea avea loc ar viza doar clarificări privind componența Cabinetului și programul de guvernare. Conform calendarului aflat în discuție, Eugen Tomac ar urma să prezinte public vineri atât lista finală a miniștrilor, cât și programul de guvernare. Ulterior, documentele ar putea fi depuse oficial în Parlament, cel mai probabil la finalul acestei săptămâni. Dacă procedura va fi respectată, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc audierile miniștrilor și votul de învestitură în Parlament. Totuși, după pozițiile exprimate deja de mai multe partide, șansele ca Executivul să obțină sprijinul necesar rămân incerte.