Veste bună pentru gastronomia românească. Babicul de Buzău devine oficial produs certificat european

Sursă: Agerpres

Babicul de Buzău a primit certificarea Indicație Geografică Protejată (IGP), prin înscrierea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a anunțat joi Asociația 'Babicul de Buzău', printr-un comunicat.

'Buzăul este un ținut al contrastelor armonioase: de la solurile nisipoase ale teraselor de luncă, unde ardeiul iute prinde acea iuțeală inconfundabilă, până la pădurile de stejar din Subcarpați, care împrumută lemnul lor nobil pentru afumarea lentă și aromată a babicului. Acesta este un tărâm unde istoria și legenda se împletesc firesc - de la vechile povești ale boierilor ce ospătau împărați, până la mâinile dibace ale artizanilor locali care, generație după generație, au desăvârșit arta preparării acestui produs, transformându-l într-o adevărată emblemă a locului. Esența 'Babicului de Buzău' stă în răbdarea și măiestria producătorilor locali, care transformă ingredientele simple într-o delicatesă inimitabilă prin gesturi migăloase, transmise din generație în generație', arată asociația.



Potrivit Anei Maria Mircea, președintă a Asociației pentru Promovarea Babicului de Buzău, certificarea aparține întregii comunități care a păstrat vie tradiția Babicului de Buzău și tuturor producătorilor care au transmis această rețetă din generație în generație.



'Ne-am dorit să arătăm că un produs tradițional românesc poate îndeplini cele mai exigente standarde europene și poate deveni un ambasador autentic al României. (...) În cadrul Asociației pentru Promovarea Babicului de Buzău am reușit să construim o comunitate care reunește producători, experți, instituții și susținători ai tradițiilor locale în jurul unui obiectiv comun: protejarea și promovarea identității gastronomice a regiunii. Privim această recunoaștere europeană ca pe o responsabilitate de a continua să valorificăm patrimoniul local, inclusiv prin proiecte culturale și editoriale dedicate istoriei și poveștilor care stau în spatele Babicului de Buzău și ale altor produse reprezentative ale zonei', a subliniat președinta asociației.



Asociația 'Babicul de Buzău' reunește câțiva dintre producătorii locali care au fost implicați în certificarea IGP a produsului.



În anul 2023, mai mulți producători din industria alimentară au anunțat că vor depune la Comisia Europeană documentația pentru înregistrarea Babicului de Buzău ca produs cu denumire și indicație geografică protejată. La nivelul județului Buzău există, potrivit Direcției Agricole, un singur produs care se bucură de protecție din punct de vedere al denumirii și indicației geografice, și anume Cârnații de Pleșcoi, produși în localitatea Pleșcoi din comuna Berca.



Conform reglementărilor Comisiei Europene, înregistrarea ca indicație geografică acordă o protecție amplă denumirilor înregistrate, funcționând ca drept de proprietate intelectuală pentru produsele care au o origine geografică specifică și care dețin calități sau o reputație datorate originii respective.