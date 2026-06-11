O țară din Europa caută 350.000 de angajați în industria de apărare. Salariile pot ajunge la 80.000 de euro pe an

Sursă: Realitatea.net

Industria de apărare din Spania trece printr-o perioadă de dezvoltare accelerată și are nevoie urgentă de forță de muncă. Creșterea investițiilor în domeniul militar, dar și pensionarea unui număr mare de angajați au creat un deficit estimat la aproximativ 350.000 de lucrători în următorii ani.

Potrivit datelor din industrie, aproximativ 240.000 de angajați urmează să iasă la pensie în următorul deceniu. În același timp, contextul internațional și creșterea cererii pentru echipamente și tehnologii militare obligă companiile să caute specialiști în tot mai multe domenii.

Printre cele mai căutate domenii se numără aeronautica, industria spațială, electronica, securitatea cibernetică, sistemele de simulare, tehnologiile satelitare și cartografierea. Cererea este ridicată atât pentru ingineri și experți tehnici, cât și pentru specialiști civili care colaborează cu structurile militare.

Industria de apărare din Spania susține în prezent aproximativ 36.000 de locuri de muncă directe, 37.000 de locuri de muncă indirecte și alte 15.000 de locuri de muncă induse. Reprezentanții sectorului spun însă că numărul angajaților trebuie să crească semnificativ pentru a putea susține proiectele aflate în derulare.

Salarii peste media națională

Salariile din acest sector sunt considerabil mai mari decât media din Spania. Potrivit datelor prezentate de Asociația Spaniolă a Companiilor Tehnologice de Apărare, Securitate, Aeronautică și Spațiu, salariul mediu ajunge la aproximativ 40.000 de euro brut pe an.

Pentru posturile care necesită experiență și calificări avansate, veniturile pot depăși 80.000 de euro brut anual. Cele mai bine plătite poziții sunt în domenii precum ingineria aerospațială, securitatea cibernetică, sistemele de apărare, tehnologia satelitară și simularea militară.

Ce acte sunt necesare pentru românii care vor să lucreze în Spania

Cetățenii români pot lucra legal în Spania fără permis de muncă, însă au nevoie de mai multe documente pentru angajare și stabilirea rezidenței.

Printre cele mai importante se numără cartea de identitate sau pașaportul valabil, contractul de muncă, numărul de identificare pentru străini (NIE), numărul de securitate socială, dovada domiciliului în Spania și documentele care atestă calificările profesionale. De asemenea, sunt utile diplomele de studii și certificatele profesionale care pot demonstra experiența în domeniul pentru care se aplică.

Peste 600.000 de români locuiesc în Spania

Românii reprezintă una dintre cele mai numeroase comunități de străini din Spania. Datele oficiale arată că în 2023 locuiau în această țară aproape 630.000 de cetățeni români. Cele mai mari comunități sunt în Madrid, Catalonia și Valencia, în orașe precum Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón sau Zaragoza. Românii sunt a doua cea mai mare comunitate de străini din Spania, după cea marocană.