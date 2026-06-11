Dezvăluiri din culisele Casei Albe. Donald Trump vrea să candideze pentru un al treilea mandat: Se teme să nu ajungă o „rață șchioapă”

Sursă: Realitatea.net

Președintele SUA, Donald Trump, a discutat în mai multe rânduri cu membri ai echipei sale despre posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă, potrivit unor informații apărute în presa americană. Surse apropiate administrației susțin că liderul republican este preocupat de momentul în care și-ar putea pierde influența politică, pe măsură ce se apropie finalul actualului mandat.

În sistemul politic american există termenul de „lame duck” („rață șchioapă”), folosit pentru a descrie un lider aflat la final de mandat, care își păstrează funcția, dar își pierde treptat capacitatea de a influența deciziile politice și agenda partidului. Potrivit unor foști oficiali ai administrației, Trump ar fi discutat despre acest risc în cadrul unor întâlniri private de la Casa Albă.

Constituția SUA interzice un al treilea mandat

În prezent, Constituția Statelor Unite nu permite alegerea unei persoane pentru mai mult de două mandate prezidențiale. Restricția este prevăzută în cel de-al 22-lea Amendament și poate fi modificată doar printr-o procedură extrem de dificilă, care presupune aprobarea unei majorități de două treimi în Congres și ratificarea de către cel puțin 38 de state americane.

În luna februarie, întrebat direct într-un interviu dacă intenționează să rămână la Casa Albă și după încheierea celui de-al doilea mandat, Trump a evitat să ofere un răspuns clar. Actualul său mandat expiră la 20 ianuarie 2029, conform Reuters.

Alegerile din 2028 și influența asupra Partidului Republican

Discuțiile despre viitorul politic al lui Trump apar într-un moment important pentru scena politică americană, pe fondul apropierii alegerilor intermediare pentru Congres. Surse din administrație susțin că liderii republicani încearcă să transmită mesajul că Trump rămâne figura dominantă a partidului și că influența sa asupra viitoarelor candidaturi este în continuare foarte mare.

Chiar dacă nu va putea candida pentru un nou mandat, Trump ar putea juca un rol decisiv în alegerea candidatului republican pentru alegerile prezidențiale din 2028. Analiștii politici spun că președintele american va continua să influențeze direcția Partidului Republican și după încheierea mandatului său de la Casa Albă.