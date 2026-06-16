JD Vance, despre acordul cu Iranul: „Este un document foarte general”. Detaliile tehnice, stabilite în negocieri viitoare

Vicepreședintele american JD Vance a descris luni memorandumul de înțelegere semnat cu Iranul drept un document „foarte general”, de aproximativ o pagină și jumătate, subliniind că acesta nu reprezintă decât un cadru general, urmând ca aspectele tehnice esențiale să fie clarificate în rundele următoare de negocieri.
„Memorandumul are aproximativ o pagină și jumătate, deci este un document foarte general”, a declarat Vance într-o intervenție la CNN, adăugând că o serie de probleme-cheie rămân de rezolvat în etapele ulterioare ale discuțiilor.
Scepticism în Congres privind acordul SUA-Iran
Declarațiile vicepreședintelui vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de mai mulți republicani din Congresul SUA, care au cerut Casei Albe clarificări suplimentare. Liderul majorității din Senat, John Thune, a recunoscut că detaliile înțelegerii sunt insuficient cunoscute chiar și de oficialii care urmăresc îndeaproape dosarul.
Prevederile acordului
După ce a fost anunțat duminică, 14 iunie, acordul va fi semnat oficial vineri, 18 iunie, la Geneva. Principalele prevederi includ redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ridicarea blocadei navale americane și stimulente financiare pentru Iran, condiționate de îndeplinirea unor criterii specifice. Inspectorii nucleari internaționali vor reveni în Iran, conform confirmărilor vicepreședeintelui Vance.
Dosarul nuclear și fondurile înghețate, puncte de dispută
Viitorul programului nuclear al Iranului rămâne neclar, chiar dacă Trump a transmis că „Iranul nu va deține niciodată o armă nucleară”. De asemenea, cele două părți oferind versiuni diferite ale celor convenite.
Oficiali pakistanezi, mediatori ai acordului, au indicat că negocierile pe tema nucleară vor continua în următoarele 60 de zile. Trump a avertizat că SUA ar putea relua atacurile în absența unui acord nuclear definitiv.
O altă sursă de tensiune o reprezintă fondurile iraniene înghețate. Agenția de presă iraniană Mehr a vehiculat cifra de 24 de miliarde de dolari care ar urma să fie deblocați, însă Vance a infirmat categoric această informație într-o intervenție la CBS, subliniind că ridicarea sancțiunilor economice, o miză mult mai mare pentru Teheran, va fi condiționată de angajamente pe termen lung privind programul nuclear.