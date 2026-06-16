JD Vance, despre acordul cu Iranul: „Este un document foarte general”. Detaliile tehnice, stabilite în negocieri viitoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:20

Vicepreședintele american JD Vance a descris luni memorandumul de înțelegere semnat cu Iranul drept un document „foarte general”, de aproximativ o pagină și jumătate, subliniind că acesta nu reprezintă decât un cadru general, urmând ca aspectele tehnice esențiale să fie clarificate în rundele următoare de negocieri.

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