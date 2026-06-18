Arme albe și sticle incendiare, găsite în urma descinderilor la două clanuri Ștoacă și Toboșarii: 11 persoane, reținute

Anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal în urma perchezițiilor efectuate în dosarul violentelor dintre clanurile Ștoacă și Toboșarii din Capitală, într-un caz care vizează șantaj, loviri, uz de armă și tulburarea ordinii publice. Zeci de arme albe, sticle incendiare și sume de bani au fost ridicate, iar 11 persoane au fost reținute.
Miercuri, polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente au efectuat 21 de percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.
În urma acțiunii, anchetatorii au confiscat un „adevărat arsenal”, constând în cuțite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene și sticle cu benzină.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate foarte multe arme albe și obiecte periculoase (cuțite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină), precum și diverse sume de bani”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.
Ce spun procurorii
Potrivit procurorilor, membrii celor două grupări au fost implicați în mai multe conflicte stradale, inclusiv o încăierare în zona Metalurgiei din cartierul Berceni.
În perioada ianuarie–iunie 2026, pe fondul unui conflict preexistent, au fost comise acte repetate de violență și intimidare, inclusiv constrângeri fizice și psihice menite să interzică deplasarea rivalilor în anumite zone.
„Amenințările au fost puse gradual în aplicare, reținându-se inclusiv spargerea lunetei unei mașini prin utilizarea unei răngi, în timp ce persoana vătămată se afla în interior”, se arată în comunicatul Parchetului.
Violențele extreme, filmate și distribuite online
Anchetatorii mai arată că unele agresiuni au fost filmate și distribuite online, cu scopul de a intimida și umili rivalii. Într-un caz, o victimă ar fi fost agresată într-o sală de jocuri, scoasă pe stradă, bătută și obligată să îngenuncheze și să își ceară scuze public.
Unul dintre episoadele grave a avut loc în data de 17.05.2026, când mai mulți membri ai ambelor grupări s-au confruntat violent în Sectorul 5.
„Au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porțiuni stradale și au fost produse distrugeri la nivelul caroseriilor mai multor autoturisme”, precizează procurorii, care vorbesc despre o gravă tulburare a ordinii publice.
Măsurile luate de autorități
Polițiștii au reținut 11 persoane, care urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
De asemenea, anchetatorii solicită arestarea în lipsă a altor doi inculpați, care nu au fost găsiți pe teritoriul României.
Într-un dosar separat, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, doi membri ai clanului Ștoacă au fost deja arestați preventiv după o altă încăierare cu rivalii din clanul Toboșarii, în zona Metalurgiei din Sectorul 5.