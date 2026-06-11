Bolojan trimite săgeți directe către Nicușor Dan. Ce i-a reproșat șefului statului

Decizia Partidului Național Liberal de a nu susține Guvernul propus de Eugen Tomac a fost însoțită de critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan.

La finalul ședinței conducerii liberale, Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care partidul nu va vota noul Executiv și a susținut că șeful statului ar fi trebuit să facă apel la responsabilitate politică încă dinaintea moțiunii de cenzură care a dus la căderea fostului guvern. În plus, liderul PNL consideră că formula propusă acum pentru guvernare nu rezolvă problemele țării și servește drept scut politic pentru PSD.

Bolojan: apelul la responsabilitate trebuia făcut înainte de moțiunea de cenzură

Ilie Bolojan a declarat că apreciază mesajele recente ale președintelui, însă consideră că acestea au venit prea târziu.

"Apreciez apelul domnului preşedinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru şi mai bun dacă un astfel de apel se făcea şi înainte de moţiunea de cenzură, în aşa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conştiente că am avut o coaliţie care cu bune şi cu rele, a funcţionat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era şi că în perioada următoare, dacă nu vor fi continuate lucrurile care au fost puse în practică, dacă nu vom menţine echilibrele bugetare, dacă nu vom lua măsurile pentru a însănătoşi economia, nu vom face decât să risipim acest an de eforturi făcut de toţi românii şi să ne întoarcem din nou într-o situaţie complicată", a spus Ilie Bolojan, după şedinţa PNL.

Liberalii nu vor vota Guvernul Tomac

După analiza situației politice, conducerea PNL a decis să nu acorde sprijin Executivului propus de Eugen Tomac. Potrivit lui Ilie Bolojan, parlamentarii liberali nu vor participa la vot sau vor fi prezenți fără să voteze.

'Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui Guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi 'Prezent, nu votez'. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un Guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și, deci, nu este o soluție guvernamentală în momentul de față', a explicat Bolojan.

Liderul liberal a susținut că un cabinet fără sprijin parlamentar clar va fi vulnerabil și incapabil să implementeze măsuri dificile.

„Mai slab decât un guvern minoritar”

În opinia lui Ilie Bolojan, lipsa unei majorități politice în spatele noului Executiv va transforma guvernarea într-un exercițiu de supraviețuire.

„Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire” și este „mai slab decât un guvern minoritar”.

El a avertizat că măsurile economice necesare pentru reducerea deficitului vor fi greu de susținut în Parlament, iar inițiativele populiste ar putea bloca activitatea guvernamentală.

'În condițiile în care un astfel de Guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice Guvern care vine va trebui să le pună în practică, ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest Guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține. Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari transpolitici care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna efecte, din păcate, de creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte din parlamentari și nimeni nu va fi tras la răspundere, dar toți vor fi la beneficii. Ca urmare, este foarte probabil ca în această situație să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce inițiază Guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat și care ne creează probleme legate de menținerea angajamentelor noastre ca țară, în contextul deficitului mare pe care trebuie să-l reducem în continuare', a adăugat Ilie Bolojan.

Bolojan: Guvernul Tomac este un „paravan” pentru PSD

Una dintre cele mai dure afirmații făcute de liderul liberal a vizat rolul PSD în actuala criză politică. Bolojan consideră că noua formulă de guvernare ar permite social-democraților să evite asumarea responsabilității pentru situația în care se află România.

Potrivit liderului PNL, din perspectivă politică, această propunere pentru guvernare 'este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns'.

Acuzații directe la adresa PSD

Ilie Bolojan a amintit că moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului a fost inițiată de PSD și AUR și a susținut că social-democrații nu au venit ulterior cu o soluție pentru depășirea blocajului politic.

„Așa cum știți, acum peste o lună de zile, am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea Guvernului din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac, așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Spun acest lucru pentru că este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci, prin structura unui Guvern de oameni, să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere. Deci, este incorect și imoral din acest punct de vedere”, a afirmat liderul liberal.