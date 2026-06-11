Descoperire spectaculoasă sub Antarctica: o structură geologică uriașă, conservată de peste 160 de milioane de ani

Ascunsă sub straturi groase de gheață din Antarctica de Est, o formațiune geologică de proporții impresionante oferă cercetătorilor o nouă perspectivă asupra trecutului îndepărtat al planetei. Descoperirea, realizată de o echipă internațională de oameni de știință, scoate la lumină urmele unui peisaj format cu peste 160 de milioane de ani în urmă, într-o perioadă în care Antarctica făcea parte dintr-un supercontinent uriaș.

Potrivit specialiștilor, structura identificată sub calota glaciară are forma unui evantai gigantic și a rămas aproape intactă de la separarea continentelor care alcătuiau odinioară Gondwana. Descoperirea aduce informații valoroase despre evoluția scoarței terestre și despre modul în care s-au reconfigurat continentele de-a lungul timpului, scrie Future Science.

Tehnologia care a dezvăluit un continent ascuns

Deși Antarctica pare la suprafață un vast deșert de gheață, tehnologiile moderne permit investigarea regiunilor aflate la kilometri adâncime sub stratul glaciar. Pentru acest studiu, cercetătorii au utilizat date gravitaționale colectate de sateliți, inclusiv prin intermediul misiunii GOCE a Agenției Spațiale Europene, alături de scanări radar performante.

Analiza a permis cartografierea detaliată a substratului stâncos din Antarctica de Est, dezvăluind existența unor cratoni antici – blocuri foarte vechi și stabile ale scoarței continentale. Aceste formațiuni reprezintă adevărate „nuclee” geologice care au rezistat transformărilor majore prin care a trecut planeta în ultimele sute de milioane de ani.

Dovezi despre destrămarea Gondwanei

Noua hartă geologică oferă indicii importante despre perioada în care Antarctica era legată de actualele continente Australia și India. În urmă cu peste 160 de milioane de ani, toate aceste teritorii făceau parte din Gondwana, unul dintre cele mai mari supercontinente din istoria Pământului.

Datele obținute de cercetători arată cu precizie zonele în care masele continentale au fost unite înainte de fragmentarea Gondwanei în perioada Jurasicului. Structura descoperită sub gheață este considerată o veritabilă „arhivă geologică”, care păstrează urmele proceselor tectonice ce au modelat configurația actuală a continentelor.

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Importanță majoră pentru studiile climatice

Descoperirea nu este relevantă doar pentru înțelegerea trecutului geologic al planetei. Specialiștii spun că relieful ascuns sub gheață influențează modul în care se deplasează și evoluează marile calote glaciare, un aspect esențial în contextul schimbărilor climatice.

Antarctica de Est și Antarctica de Vest au structuri geologice foarte diferite. În timp ce partea vestică este caracterizată de o crustă mai subțire și mai instabilă, regiunea estică se sprijină pe această fundație masivă formată din cratoni extrem de vechi. Înțelegerea acestor diferențe îi poate ajuta pe cercetători să estimeze mai precis ritmul topirii ghețarilor și impactul asupra nivelului oceanelor.

Căutarea urmelor unei lumi dispărute

Următorul pas pentru echipele de cercetare îl reprezintă organizarea unor misiuni de foraj în profunzime, care să permită prelevarea de probe din rocile descoperite sub gheață.

Oamenii de știință speră că aceste mostre ar putea conține indicii despre perioada în care Antarctica avea un climat mult mai blând, fiind acoperită de păduri și populată de numeroase specii de plante și animale. Dacă vor fi identificate urme fosile, acestea ar putea oferi informații prețioase despre ecosistemele care existau pe continent înainte ca acesta să devină uriașul deșert înghețat de astăzi.

Noua descoperire demonstrează că Antarctica continuă să ascundă secrete importante despre istoria Pământului, iar explorarea regiunilor aflate sub calota glaciară ar putea rescrie capitole întregi din evoluția planetei.