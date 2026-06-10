Descoperire remarcabilă: un scorpion uriaș. Ce dimensiune a avut artropodul

O echipă de cercetători din Marea Britanie a identificat ceea ce ar putea fi cel mai mare scorpion descoperit vreodată, un prădător preistoric impresionant care ar fi atins dimensiunile unui câine de talie medie. Specia, denumită Praearcturus gigas, a trăit în urmă cu aproximativ 415 milioane de ani, într-o perioadă în care viața terestră se afla încă în stadiile sale timpurii.

Un gigant al lumii preistorice

Potrivit unui studiu recent, Praearcturus gigas putea depăși un metru în lungime, ceea ce îl plasează printre cei mai mari artropozi prădători cunoscuți până în prezent, scriu cei de la yahoo.com.

Paleontologul Richie Howard, de la Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie, explică faptul că această specie a trăit într-o epocă în care animalele vertebrate care aveau să dea naștere reptilelor, mamiferelor și păsărilor nu colonizaseră încă uscatul. În lipsa unor competitori sau prădători de mari dimensiuni, scorpionul a putut evolua până la dimensiuni impresionante.

Specialiștii consideră că tocmai absența unor rivali importanți în ecosistemele de atunci a favorizat dezvoltarea acestui gigant.

Un mister vechi de peste 150 de ani

Primele fosile atribuite acestei specii au fost descoperite în Marea Britanie încă din anul 1870. Cu toate acestea, timp de mai bine de un secol, oamenii de știință nu au reușit să stabilească exact din ce grup făcea parte animalul.

Abia în ultimii ani, datorită tehnologiilor moderne de analiză și imagistică, cercetătorii au putut examina în detaliu fosilele și au confirmat că este vorba despre un scorpion autentic, nu despre o altă categorie de artropode.

Caracteristici impresionante

Analiza fosilelor a scos la iveală mai multe trăsături remarcabile:

clești care ajungeau la aproximativ 16 centimetri lungime;

membre puternice, adaptate pentru capturarea prăzii;

structuri speciale care ar fi putut produce sunete prin frecare, un fenomen cunoscut sub numele de stridulație.

Cercetătorii subliniază că doar cleștii acestui scorpion erau mai lungi decât întregul corp al multor specii moderne, ceea ce sugerează că ocupa poziția de prădător dominant în habitatul său.

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O lume complet diferită de cea actuală

În Devonianul timpuriu, perioada în care a trăit Praearcturus gigas , ecosistemele terestre erau extrem de simple. Nu existau păduri dezvoltate, iar peisajul era dominat de plante primitive și fungi.

În aceste condiții, apariția unui scorpion de asemenea dimensiuni oferă indicii importante despre modul în care s-au dezvoltat primele ecosisteme de pe uscat. Cercetătorii cred că, deși era adaptat vieții terestre, animalul își petrecea probabil o parte din timp în mediul acvatic, unde vâna și își procura hrana.

Posibile cauze ale dispariției

Oamenii de știință presupun că această specie a supraviețuit mult timp după perioada reprezentată de fosilele descoperite, însă a dispărut treptat pe fondul unor schimbări majore:

apariția unor prădători mai eficienți;

modificări ale mediului înconjurător;

intensificarea competiției pentru resurse.

Pe măsură ce ecosistemele terestre au devenit mai complexe, avantajele care au permis acestui scorpion să domine mediul au început să se diminueze.

Ce învață cercetătorii din această descoperire

Descoperirea oferă informații valoroase despre una dintre cele mai importante etape din istoria vieții: trecerea animalelor din mediul acvatic pe uscat. Artropodele, grup din care fac parte și scorpionii, au fost printre pionierii acestei tranziții evolutive.

Potrivit cercetătorilor, Praearcturus gigas ar putea reprezenta chiar un exemplu interesant de specie care, deși provenea din strămoși adaptați respirației aerului, și-a păstrat o legătură strânsă cu mediul acvatic.

Prin studierea acestui gigant preistoric, oamenii de știință obțin noi perspective asupra evoluției ecosistemelor moderne și asupra originii speciilor actuale de scorpioni.

Deși a dispărut cu sute de milioane de ani în urmă, Praearcturus gigas continuă să fascineze cercetătorii și reprezintă una dintre cele mai spectaculoase descoperiri paleontologice din ultimii ani, oferind o imagine rară asupra primelor etape ale vieții pe uscat.