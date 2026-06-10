O geantă din piele de dinozaur a fost scoasă la licitație. Cum a fost obținut ”materialul”

O geantă de lux realizată dintr-un material prezentat drept derivat din colagen de T-Rex urmează să fie scoasă la licitație la Paris, într-un eveniment care a atras deja atenția atât a industriei modei, cât și a comunității științifice.

Obiectul este estimat la un preț cuprins între 300.000 și 500.000 de euro și este promovat ca una dintre cele mai neobișnuite creații realizate vreodată în domeniul accesoriilor de lux.

Un accesoriu de lux creat din „material preistoric”

Geanta, realizată de casa de modă Enfin Levé, este prezentată sub denumirea de T-Rex Leather™, un material descris ca fiind obținut din proteine reconstituite asociate speciei Tyrannosaurus rex.

Piesa are dimensiunile de 26 x 18 cm și este decorată cu elemente din argint sterling și diamante negre, fiind concepută ca un obiect unic, destinat colecționarilor de lux.

Potrivit organizatorilor, accesoriul combină ingineria biologică modernă cu ideea utilizării materialelor fără origine animală, dar cu o componentă științifică spectaculoasă.

Expunere într-un cadru neobișnuit la Amsterdam

Înainte de licitație, geanta de culoare turcoaz este expusă la muzeul Grădinii Zoologice de Artă din Amsterdam. Aceasta este amplasată într-o cușcă, pe o structură de tip stâncă, direct sub o replică a unui T- Rex.

Organizatorii au ales acest decor pentru a evidenția legătura simbolică dintre lumea preistorică și tehnologia actuală, într-un context care îmbină expoziția muzeală cu instalația artistică.

În paralel cu piesa principală, este expusă și o mostră de material de aproximativ 10 x 15 cm, estimată la o valoare cuprinsă între 10.000 și 20.000 de euro.

Cum ar fi fost creat materialul „din dinozaur”

Potrivit informațiilor prezentate de echipele implicate în proiect, materialul ar fi fost dezvoltat de companii precum VML, The Organoid Company și Lab-Grown Leather Ltd.

Procesul ar fi pornit de la fragmente de colagen fosilizate descoperite în rămășițe ale unui T. rex găsit în Statele Unite. Cercetătorii ar fi reconstruit structura proteică lipsă pentru a obține un colagen complet, care a fost apoi introdus în celule gazdă pentru a produce material nou.

Ulterior, acest colagen ar fi fost transformat în piele utilizabilă pentru realizarea accesoriului de lux.

Reprezentanții proiectului au descris procesul ca fiind unul cu numeroase dificultăți tehnice.

„Au existat o mulțime de provocări tehnice”, a declarat Thomas Mitchell, CEO al The Organoid Company.

„Nu doar piele alternativă, ci un upgrade tehnologic”

Proiectul nu se rezumă doar la componenta de inovație biologică, ci este prezentat și ca un experiment de redefinire a materialelor de lux.

Che Connon, reprezentant al Lab-Grown Leather Ltd., consideră că asocierea cu dinozaurii oferă produsului o valoare suplimentară în ochii publicului.

„Nu este vorba doar despre o alternativă ecologică la piele, ci despre un upgrade tehnologic”, a explicat acesta.

Controverse și întrebări în comunitatea științifică

Deși proiectul este promovat ca o inovație revoluționară, o parte dintre paleontologi pun sub semnul întrebării modul în care materialul este descris, în special ideea de „piele de T-Rex” obținută din fosile.

Controversele vizează în principal gradul în care fragmentele proteice fosilizate pot fi reconstruite și transformate în material utilizabil la scară comercială, într-un produs de lux.

În ciuda acestor discuții, interesul pentru obiect rămâne ridicat, iar licitația de la Paris este așteptată să atragă colecționari și investitori din întreaga lume.