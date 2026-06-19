Schema paharelor de plastic la aparatele de reciclare, în Cluj. Unele echipamente ar accepta deșeuri neeligibile

Tot mai multe sesizări ridică întrebări privind modul în care funcționează unele aparate de colectare a ambalajelor. Utilizatorii reclamă situații în care echipamentele ar accepta recipiente care nu ar trebui validate sau ar funcționa cu posibile erori tehnice.
Un astfel de caz a fost semnalat în Cluj-Napoca, unde un cetățean a reclamat o posibilă utilizare abuzivă a unui aparat de reciclare amplasat în zona Pieței Hermes, pe strada Albac. Potrivit sesizării, aparatul ar fi acceptat în mod repetat pahare de plastic de unică folosință, deși acestea nu ar fi eligibile conform regulamentului de utilizare.
Potrivit sesizării, incidentul ar fi avut loc dimineața, în jurul orei 05:37. O persoană ar fi introdus în aparat, în mod repetat, pahare de plastic de unică folosință, fără ambalaj și fără etichetă. Reclamantul susține că aparatul le-ar fi acceptat constant, deși astfel de recipiente nu sunt prevăzute în categoria deșeurilor eligibile. Acesta afirmă că situația nu ar fi una izolată și cere verificări privind modul de funcționare al echipamentului, conform presei locale.
Activitatea ar fi avut loc sub supravegherea personalului de pază
Cetățeanul care a făcut sesizarea susține că întreaga activitate s-ar fi desfășurat sub supravegherea personalului responsabil cu paza și funcționarea aparatului. În opinia sa, acest lucru ridică întrebări privind monitorizarea echipamentului și respectarea regulamentului.
„Băieții deștepți au început iar schema cu paharele de unică folosință la aparatul primăriei de reciclat recipiente”, se arată în mesajul transmis autorităților. În sesizare, cetățeanul solicită verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. De asemenea, acesta cere o analiză tehnică a aparatului, pentru a se stabili dacă echipamentul funcționează corect sau dacă validează recipiente neconforme.
Reclamantul a cerut și suspendarea temporară a utilizării aparatului până la lămurirea situației. El susține că o eventuală eroare de validare ar putea produce pierderi, dacă sistemul acordă compensații pentru deșeuri care nu respectă regulamentul.
Regulamentul stabilește ce ambalaje pot fi acceptate
Potrivit sesizării, regulamentul de funcționare prevede clar tipurile de ambalaje care pot fi introduse în aparat. Paharele de plastic fără etichetă nu ar intra în categoria recipientelor acceptate. În acest context, reclamantul cere autorităților să verifice dacă aparatul a funcționat corect și dacă au existat situații în care au fost validate deșeuri neeligibile. El susține că astfel de verificări sunt necesare pentru prevenirea unor posibile abuzuri.