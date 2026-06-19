Schema paharelor de plastic la aparatele de reciclare, în Cluj. Unele echipamente ar accepta deșeuri neeligibile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 13:23

Tot mai multe sesizări ridică întrebări privind modul în care funcționează unele aparate de colectare a ambalajelor. Utilizatorii reclamă situații în care echipamentele ar accepta recipiente care nu ar trebui validate sau ar funcționa cu posibile erori tehnice.

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