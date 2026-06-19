Ilie Bolojan a numit un nou prefect la Timiș chiar în ziua în care Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI

Publicat 19 iun. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a numit un nou prefect în județul Timiș chiar în ziua în care Înalta Curte de Casație și Justiție a dat decizia definitivă în dosarul în care Dominic Fritz a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate privind conflictul de interese, conform Realitatea PLUS.

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