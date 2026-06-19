Ilie Bolojan a numit un nou prefect la Timiș chiar în ziua în care Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI

Ilie Bolojan a numit un nou prefect în județul Timiș chiar în ziua în care Înalta Curte de Casație și Justiție a dat decizia definitivă în dosarul în care Dominic Fritz a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate privind conflictul de interese, conform Realitatea PLUS.
Noul prefect este Paul Finta, avocat și membru USR. Prima situație importantă pe care ar putea fi nevoit să o gestioneze este chiar cea a primarului Dominic Fritz, după hotărârea definitivă a instanței. Prefectul spune însă că nu se poate pronunța până nu vede hotărârea Înaltei Curți și motivarea acesteia.
Ilie Bolojan a numit un prefect USR la Timiș
Paul Finta a depus jurământul vineri, 19 iunie, și a evitat să tragă o concluzie în privința situației lui Dominic Fritz. Acesta a spus că este prea devreme să se pronunțe și că va lua o decizie doar după ce va avea toate documentele necesare.
„Eu nu pot să mă exprim până nu văd hotărârea Înaltei Curți (de Casație și Justiție, ÎCCJ – n.r.) și până nu văd motivaria. Ce pot să vă asigur este că, în ceea ce mă privește pe mine, eu voi aplica legea, așa cum ea prevede, voi lua măsurile legale ce se impun, la momentul la care o să am toate informațiile, respectiv hotărârea judecătorească cu motivarea. În momentul în care vine raportul ANI pe acest subiect, o să facem atunci bineînțeles o conferință de presă și o să vă anunț. Dar astăzi îmi este mult prea devreme să mă pronunț pe acest subiect. Procedural, trebuie să așteptăm să vină motivarea de la Înalta Curte, ulterior să vină propunerea de la ANI și apoi o să luăm decizia care se impune, potrivit ceea ce s-a stabilit prin decizia inițială (a Curții de Apel Timișoara – n.r.) și prin hotărârea judecătorească (a ÎCCJ – n.r.)”, a răspuns prefectul Finta jurnaliștilor.
PSD cere USR să îi retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz
Decizia definitivă a Înaltei Curți a fost urmată de o reacție a social-democraților. PSD a cerut conducerii USR să ia act de hotărâre, să îi retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz și să îl suspende din funcțiile pe care le are în partid. Social-democrații au transmis și un mesaj direct legat de noul prefect al județului Timiș. Aceștia cer ca prefectul USR să nu folosească funcția pentru a-l menține pe Dominic Fritz în funcția de primar al municipiului Timișoara.
Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI
Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese în 2024. Cazul are legătură cu un împrumut luat de acesta de la Răzvan Negrișanu în campania electorală din 2020. Ulterior, firma de arhitectură a lui Negrișanu, ajuns consilier local USR, a avut un PUZ aprobat în Consiliul Local. Potrivit informațiilor prezentate, pe anexele documentului apărea și semnătura lui Dominic Fritz, deși acestea ar fi fost redactate înainte de începerea mandatului său.
Curtea de Apel Timișoara a confirmat, pe 10 februarie 2026, raportul ANI și starea de conflict de interese administrativ a primarului. Dosarul a ajuns apoi la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pe 18 iunie a venit decizia definitivă: respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe.