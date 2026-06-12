Mihai Negoescu (deputat AUR): „USR trebuie să aplice propriile standarde și în cazul Prefectului de Timiș: fără penali în funcții publice!”

Sursă: Realitatea PLUS

Deputatul AUR Mihai Negoescu solicită retragerea din funcție a prefectului de Timiș, Elena Micicoci, după perchezițiile desfășurate de Parchetul European, acuzând USR de dublu standard în raport cu propriile cazuri controversate.

Parlamentarul susține că partidul care și-a construit imaginea pe tema integrității trebuie să dovedească faptul că aplică aceleași criterii atât adversarilor politici, cât și propriilor reprezentanți.

„Perchezițiile desfășurate de Parchetul European la prefectul de Timiș, Elena Micicoci, reprezintă încă o lovitură serioasă pentru imaginea de partid „imaculat” pe care USR încearcă să o vândă de ani de zile opiniei publice.

Ani la rând, liderii USR au împărțit scena politică între „oamenii buni” și „oamenii răi”, între cei care meritau linșați public la prima suspiciune și cei care beneficiau de explicații, circumstanțe și prezumții de nevinovăție. Astăzi vedem din nou că standardele morale ale USR se schimbă în funcție de carnetul de partid.

Solicit retragerea de urgență din funcție a prefectului de Timiș până la clarificarea completă a situației. Funcția de prefect reprezintă statul român în teritoriu și nu poate fi exercitată sub umbra unui dosar care a atras intervenția Parchetului European.

Mai grav este că acest caz nu apare într-un vid. Vorbim despre un partid care a făcut din lupta împotriva corupției principalul său brand politic, dar care a acumulat în ultimii ani o listă tot mai lungă de probleme chiar în propriile rânduri.

Dominic Fritz, președintele USR, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Clotilde Armand a fost declarată incompatibilă și nu și-a putut ocupa mandatul de parlamentar. Vlad Voiculescu este anchetat penal în dosarul vaccinurilor cumpărate în timpul pandemiei. Acum avem un prefect USR vizat de percheziții într-un dosar instrumentat de Parchetul European.

Și totuși, de fiecare dată când asemenea situații apar în propria tabără, discursul moralizator dispare. Nu mai auzim despre „penali”. Nu mai auzim despre standarde de integritate. Nu mai auzim despre necesitatea demisiilor imediate.

Când este vorba despre adversarii politici, USR cere execuții publice înainte de finalizarea oricărei anchete. Când este vorba despre propriii oameni, descoperă brusc răbdarea, nuanțele și respectul pentru proceduri.

Aceasta este adevărata ipocrizie care trebuie denunțată.

USR și-a construit ani la rând întreaga identitate politică pe pretinsa superioritate morală. Astăzi, lista incompatibilităților, anchetelor și scandalurilor din propriul partid spune o poveste cu totul diferită. Cazul de la Timiș nu este o excepție. Se adaugă unei serii de situații care arată că între discursul public și realitatea din interiorul partidului există o prăpastie pe care nici cele mai agresive campanii de imagine nu o mai pot ascunde.

Dacă USR dorește să mai păstreze măcar o parte din credibilitatea pe care pretinde că o are, atunci trebuie să aplice propriile standarde și în cazul prefectului de Timiș. Orice altă reacție va confirma ceea ce vedem de ani de zile: pentru USR, criteriul nu este fapta, ci apartenența politică a celui acuzat”, a declarat deputatul AUR, Mihai Negoescu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

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