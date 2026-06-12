Tânără internată în stare gravă după o infecție rară: nu mai vorbea și avea halucinații. Medicii au descoperit că bacteria i-a afectat inima

Sursă: Realitatea.Net

O tânără din Slovacia trăiește o dramă medicală în Oman, unde este internată de mai bine de trei săptămâni după ce a fost diagnosticată cu o infecție bacteriană severă care i-a pus viața în pericol. Cazul a atras atenția după ce simptomele inițiale, considerate la început o simplă insolație, s-au transformat rapid într-o urgență medicală complexă.

De la simptome aparent banale la o situație critică

Klaudia, angajată a unei agenții de turism din Slovacia, a început să se simtă rău după mai multe zile petrecute în condiții de temperaturi extreme. Primele manifestări au inclus frisoane puternice, stare de slăbiciune și episoade de confuzie, însă starea sa s-a agravat într-un timp foarte scurt.

Potrivit relatărilor publicate pe rețelele sociale, tânăra a început să aibă halucinații și dificultăți de comunicare, iar medicii au decis internarea de urgență pentru investigații suplimentare.

Analizele au indicat o infecție gravă în organism

Primele examinări medicale nu au reușit să identifice cauza exactă a problemelor de sănătate. Situația s-a schimbat după efectuarea unor analize de sânge complexe, care au evidențiat valori alarmante și prezența unei infecții bacteriene severe în organism.

Medicii au început imediat administrarea unui tratament intensiv cu antibiotice, încercând în paralel să stabilească tipul exact al bacteriei responsabile pentru deteriorarea rapidă a stării pacientei.

A suferit un accident vascular cerebral

În timpul spitalizării, sănătatea Klaudiei s-a înrăutățit și mai mult. Tânăra a făcut febră ridicată, a început să întâmpine dificultăți la vorbire și înghițire, iar partea dreaptă a feței a fost afectată de paralizie.

Medicii au stabilit că pacienta a suferit un accident vascular cerebral și au decis transferul său într-o unitate medicală specializată pentru tratament și monitorizare.

Inițial, specialiștii au suspectat că infecția bacteriană ar fi ajuns la nivelul creierului. Investigațiile ulterioare au exclus această variantă, însă au confirmat existența unor leziuni în zonele cerebrale care controlează vorbirea și mișcarea.

Diagnosticul final: infecția a afectat inima

După o serie de examinări complexe, medicii au descoperit adevărata sursă a complicațiilor. Infecția bacteriană nu era localizată la nivel cerebral, ci la nivelul inimii.

Specialiștii au identificat formațiuni bacteriene pe structurile cardiace, o situație extrem de periculoasă deoarece fragmente ale acestora se pot desprinde și pot ajunge prin circulația sanguină către creier, plămâni sau alte organe vitale.

Potrivit medicilor, astfel de complicații pot provoca accidente vasculare cerebrale și alte afecțiuni grave, motiv pentru care cazul este monitorizat permanent.

În prezent, tânăra continuă tratamentul sub supravegherea unei echipe multidisciplinare de specialiști. Evoluția sa este atent urmărită, iar medicii speră că intervenția rapidă și tratamentul administrat vor contribui la recuperarea funcțiilor afectate de infecție.