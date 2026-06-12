Harta pensiilor din România a fost actualizată. Județele unde seniorii încasează cu aproape 2.000 de lei mai mult

Pensiile rămân unul dintre cele mai discutate subiecte din România, iar cifrele din 2026 arată că diferențele dintre veniturile seniorilor sunt în continuare uriașe. În timp ce unii pensionari reușesc să depășească pragul de 4.000 de lei pe lună, alții trebuie să își gestioneze cheltuielile cu puțin peste 2.000 de lei, chiar dacă au petrecut un număr apropiat de ani în activitate.

Datele aferente lunii mai 2026 indică o pensie medie națională de 2.821 de lei. În același timp, numărul total al pensionarilor din România a trecut de 4,57 milioane. Dincolo de această valoare medie, situația diferă considerabil de la o regiune la alta, iar locul în care oamenii și-au desfășurat activitatea profesională continuă să influențeze decisiv veniturile de după retragerea din muncă.

Aproape o pensie în plus pentru unii pensionari

Cele mai mari venituri medii din sistemul public de pensii se regăsesc în Sectorul 1 al Capitalei. Acolo, un pensionar încasează în medie 4.131 de lei pe lună.

La capătul opus al clasamentului se află județul Botoșani, unde pensia medie ajunge la aproximativ 2.230 de lei lunar.

Diferența dintre cele două valori depășește 1.900 de lei și evidențiază contrastele majore existente în sistem. Pentru numeroși pensionari, o asemenea sumă echivalează practic cu încă o pensie în fiecare lună.

Statistica mai arată că județe precum Hunedoara și Gorj se situează peste media națională, în timp ce Suceava, Vaslui și Vrancea continuă să figureze printre zonele în care pensionarii au unele dintre cele mai mici venituri din țară.

De ce doi oameni cu aceeași vechime pot primi pensii complet diferite

Explicația pentru aceste discrepanțe nu ține neapărat de numărul anilor lucrați. Specialiștii subliniază că valoarea pensiei este determinată în mare măsură de contribuțiile achitate pe parcursul carierei, iar acestea au depins de salariile încasate, sporurile acordate și condițiile în care a fost desfășurată activitatea profesională.

În consecință, două persoane care au muncit aproximativ aceeași perioadă de timp pot ajunge să primească pensii foarte diferite. Angajații care au activat în domenii mai bine plătite au contribuit mai mult la sistem și beneficiază acum de venituri mai consistente după pensionare.

Pentru mulți seniori, diferența dintre o pensie de puțin peste 2.000 de lei și una care trece de 4.000 de lei are efecte directe asupra nivelului de trai. În contextul creșterii continue a costurilor de viață, fiecare sută de lei contează, iar decalajele dintre pensionari sunt din ce în ce mai evidente.

Orașele industriale de altădată încă își lasă amprenta asupra pensiilor

Statisticile actuale arată că trecutul economic al unor regiuni continuă să producă efecte chiar și după zeci de ani. Județele care au fost puternic dezvoltate în jurul mineritului, siderurgiei sau industriei energetice se află și astăzi printre cele mai avantajoase zone pentru pensionari.

Hunedoara reprezintă unul dintre cele mai cunoscute exemple. Timp de decenii, exploatările miniere și combinatul siderurgic au oferit salarii peste media națională. Astăzi, acele venituri mai ridicate se reflectă în pensiile foștilor angajați.

O situație similară se întâlnește și în Gorj. Industria cărbunelui și sectorul energetic au fost principalele motoare economice ale județului, iar salariile mai mari, împreună cu condițiile speciale de muncă, au permis acumularea unor punctaje superioare pentru calculul pensiei.

Galațiul continuă să beneficieze de efectele marilor platforme industriale

Printre județele aflate în partea superioară a clasamentului se numără și Galațiul. Timp de zeci de ani, combinatul siderurgic din oraș s-a numărat printre cei mai mari angajatori din România și a asigurat venituri peste media națională pentru mii de salariați.

Chiar dacă economia locală s-a schimbat radical față de perioada în care marile platforme industriale dominau regiunea, efectele acelor salarii continuă să se regăsească în pensiile încasate de numeroși foști angajați.

Statul a plătit aproape 13 miliarde de lei pentru pensii într-o singură lună

În luna mai 2026, cheltuielile statului pentru plata pensiilor au ajuns la aproximativ 12,8 miliarde de lei.

Din totalul pensionarilor, aproximativ 3,67 milioane sunt beneficiari ai pensiei pentru limită de vârstă. În cazul acestei categorii, pensia medie s-a situat la 3.167 de lei.

Pentru pensionarii de invaliditate, valoarea medie a fost de 1.080 de lei, în timp ce pensiile de urmaș au avut o medie de 1.524 de lei.

Datele confirmă că diferențele dintre pensiile românilor rămân considerabile, iar cariera profesională, domeniul de activitate și nivelul veniturilor obținute în timpul vieții active continuă să influențeze decisiv suma încasată după pensionare.