Carambol cu trei mașini pe DN 2, la Focșani. Trei persoane au ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:24

Un accident rutier grav a avut loc, joi după-amiază, pe DN 2 - E 85, la ieșirea din municipiul Focșani. Trei persoane au fost transportate la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele răsturnându-se pe carosabil.

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