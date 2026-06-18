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Locale· 1 min citire
Carambol cu trei mașini pe DN 2, la Focșani. Trei persoane au ajuns la spital
FOTO: ISU Vrancea
Un accident rutier grav a avut loc, joi după-amiază, pe DN 2 - E 85, la ieșirea din municipiul Focșani. Trei persoane au fost transportate la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele răsturnându-se pe carosabil.
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