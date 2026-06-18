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Carambol cu trei mașini pe DN 2, la Focșani. Trei persoane au ajuns la spital

FOTO: ISU Vrancea

FOTO: ISU Vrancea

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:24

Un accident rutier grav a avut loc, joi după-amiază, pe DN 2 - E 85, la ieșirea din municipiul Focșani. Trei persoane au fost transportate la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit violent, una dintre ele răsturnându-se pe carosabil.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a transmis că una dintre persoane a rămas încarcerată.

”Echipajele operative au acționat pentru descarcerarea unei persoane rămase încarcerată, iar primul ajutor calificat a fost acordat altor două persoane implicate în accident”, au precizat reprezentanții ISU Vrancea.

Potrivit SAJ Vrancea, în urma impactului au rezultat trei victime, un bărbat de aproximativ 47 de ani, rămas încarcerat în autoturism, care a fost extras de echipajele de intervenție și transportat în stare la spital, o femeie de aproximativ 45 de ani, care a suferit traumatisme la nivelul membrului inferior stâng și un bărbat de aproximativ 71 de ani, cu traumatism toracic.

Toate cele trei victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor în zona producerii accidentului.

În momentul publicării acestei știri, circulația rutieră se desfășoară alternativ pe sensul de mers Adjud - Focșani.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

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