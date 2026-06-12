Adio cozi la Podul Giurgiu – Ruse! Din 15 iunie, taxa se plătește online

Sursă: Realitatea.Net

Vești bune pentru șoferi: aglomerația de la Podul Giurgiu – Ruse ar putea deveni istorie. Începând de luni, 15 iunie, de la ora 10:00, taxa de trecere pentru Podul Prieteniei va putea fi achitată rapid și online, o măsură menită să fluidizeze considerabil traficul la frontieră.

Vești bune pentru șoferii care trec granița spre Bulgaria: aglomerația de la Podul Prieteniei ar putea deveni istorie. Începând de luni, 15 iunie, de la ora 10:00 , tariful de trecere va putea fi achitat online în avans, prin noul sistem electronic eTarifGiurgiuPod (eTGP) . Conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), vehiculele pentru care s-a plătit taxa online vor beneficia de benzi dedicate și de un acces mult mai rapid prin punctul de control.

Cum se împart benzile la frontieră

La ieșirea din România, prin Agenția de Control și Încasare Giurgiu, traficul se va desfășura pe opt benzi, reorganizate astfel pentru a fluidiza circulația:

Benzile 3 și 4 (Dedicate plății online): Sunt rezervate exclusiv șoferilor care au achitat taxa pe internet cu cel puțin trei minute înainte de a ajunge în zona de control. În cazul acestora, camerele vor scana numărul de înmatriculare, iar bariera se va deschide automat.

Celelalte 6 benzi: Vor rămâne destinate celor care preferă să plătească la ghișeu (în numerar sau cu cardul), precum și vehiculelor care sunt exceptate de la plată.

Tarife și opțiuni de achiziție

Tariful pentru o singură traversare este de 15 lei . Prin intermediul platformei eTGP, utilizatorii au la dispoziție două opțiuni de plată, ambele având o valabilitate de 12 luni de la data cumpărării:

Plata pentru o singură trecere. Un pachet de 20 de treceri (valabil doar pentru același vehicul).

⚠️ Atenție: Trecerile care nu sunt utilizate în termenul de 12 luni expiră automat. Acestea nu pot fi transferate pe un alt număr de înmatriculare și nu sunt rambursabile.

Cum funcționează sistemul pas cu pas

Plata se face în regim de preplată. Șoferii trebuie doar să acceseze platforma web eTarifGiurgiuPod sau să folosească aplicația mobilă dedicată, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

Odată ajuns la barieră, sistemul electronic verifică automat dacă există o plată activă asociată numărului de înmatriculare. Dacă tranzacția este confirmată, bariera se ridică instantaneu. În cazul în care sistemul nu identifică o plată valabilă, accesul pe bandă nu va fi permis.

Atenție la introducerea datelor!

CNAIR atrage atenția că responsabilitatea introducerii corecte a datelor revine în totalitate utilizatorilor. Dacă introduceți un număr de înmatriculare greșit, sumele achitate nu vor putea fi recuperate, iar compania nu își asumă răspunderea pentru erorile de completare. Totuși, în cazul în care considerați că o trecere v-a fost retrasă în mod eronat din sistem, puteți solicita verificarea situației printr-o cerere scrisă.