Peste 1.000 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele afectate de lucrările la termoficare

Peste 1.000 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile, din cauza unor lucrări la sistemul de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că intervențiile vizează mai multe zone din Capitală și vor avea durate diferite, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.
Lucrările includ înlocuiri, modernizări și reparații pe conductele rețelei termice. Furnizarea apei calde va fi oprită temporar în mai multe zone, iar reluarea serviciului se va face etapizat, pe măsură ce intervențiile vor fi finalizate.
Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare din București
Compania Municipală Termoenergetica București a transmis că, în următoarele zile, vor fi făcute lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice. Intervențiile sunt programate în mai multe zone ale Capitalei și fac parte din proiectele de reabilitare a sistemului de termoficare.
„în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice”, a transmis compania.
Potrivit CMTEB, durata lucrărilor diferă de la o zonă la alta, „în funcție de complexitatea fiecărei lucrări”. Din acest motiv, unele blocuri vor rămâne fără apă caldă doar câteva zile, în timp ce în alte zone sistarea se va întinde pe o perioadă mai lungă.
1.100 de blocuri rămân fără apă caldă între 22 iunie și 3 iulie
Cea mai mare intervenție vizează rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm. Zona afectată cuprinde Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia. Lucrările sunt realizate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București. Acestea impun oprirea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și 2 module termice, care deservesc 1.100 de blocuri. Sistarea este programată în perioada 22 iunie - 3 iulie 2026.
Alte 386 de blocuri vor fi afectate până pe 28 iunie
O altă zonă vizată de lucrări este cea cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Calea Floreasca, Strada Nae Caranfil, Strada Pipera, Bulevardul Ștefan cel Mare, până la intersecția cu Strada Doctor Grozovici, Bulevardul Lacul Tei, Strada Mașina de Pâine și Strada Ion Berindei. În această zonă vor fi făcute lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară. Intervențiile impun oprirea apei calde către 37 de puncte termice, care alimentează 386 de blocuri. Sistarea este programată în perioada 22 iunie - 28 iunie 2026.
Lucrări și în zona Bulevardului Gheorghe Duca
Termoenergetica anunță lucrări și pe rețeaua termică primară din zona cuprinsă între Bulevardul Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Intervențiile fac parte din proiectele de reabilitare a rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II-III Grozăvești. În această zonă, furnizarea apei calde va fi sistată către 10 puncte termice, care deservesc 60 de blocuri. Oprirea este programată în perioada 22 iunie - 24 iunie 2026.
CMTEB a transmis că, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor afectate se va face etapizat. Compania precizează că acest proces va avea loc pe măsură ce lucrările se termină, astfel încât repornirea să fie făcută în condiții controlate și sigure. Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție vor lucra în regim permanent. Bucureștenii pot obține informații prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, pot cere detalii la 0800.820.002 sau pot verifica situația prin aplicația Termoalert.