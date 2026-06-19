Peste 1.000 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele afectate de lucrările la termoficare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 11:58

Peste 1.000 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile, din cauza unor lucrări la sistemul de termoficare. Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că intervențiile vizează mai multe zone din Capitală și vor avea durate diferite, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

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