Motivul pentru care Papahagi a refuzat propunerea lui Tomac. ”Nu vreau să fac parte din conflictul dintre palate”

Sursă: Realitatea PLUS

Adrian Papahagi a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să facă parte din guvernul lui Eugen Tomac. Filologul propus pentru funcția de ministru al Culturii susține că nu vrea să ajungă în mijlocul unui conflict între Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

”Era un blocaj absolut. Eu credeam că după o lună de discuții a președintelui cu toate aceste partide și nominalizarea unei persoane consensuale, precum domnul Tomac, care este un om politic de dreapta, a fost coleg cu foarte mulți care actualmente sunt în PDL, a intrat în Parlamentul European în alianță cu USR, deci a fost coleg și cu aceștia, este sprijinit clar președintelui și care nici măcar la PSD nu l-a respins nimeni și nu este foarte criticat, deși n-a fost niciodată în alianță cu PSD, se va ajunge la un guvern tehnic, un mandat de câteva luni, că eu voi reuși la rândul meu să fac două-trei chestii bune în cultură, în special pe lucruri la care cât de cât mă pricep”, a declarat Adrian Papahagi la un post de televiziune.

Filologul a subliniat că în calitate de ministru ”aș fi ajutat foarte mult Biblioteca Batthyaneum, care intră într-un program de renovare și alte două-trei chestii, și cu asta basta”.

Totodată, el a ținut să precizeze faptul că s-a retras, deoarece nu vrea să ajungă în mijlocul unui conflict între Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

”Din nefericire, situația a degenerat astfel încât suntem în același blocaj, iar eu personal vă spun sincer, eram dispus pentru un mandat tehnic, nu eram dispus să reintru în lupta politică și cu atât mai puțin eram dispus să intru, să ajung într-un plin conflict între doi oameni pe care îi simpatizez și pe Bolojan și pe Nicușor Dan”, a conchis acesta.