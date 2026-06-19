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Medicul, la un apel distanță. 1414, noua linie pentru sfaturi medicale

Medic

Medic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 10:53
SursăRealitatea PLUS

Medicul ar putea fi de acum la un apel distanță. Un nou serviciu de consultații prin telefon promite sfaturi rapide, la orice oră din zi și din noapte. Pentru unii este o soluție utilă atunci când accesul la servicii este dificil, însă alții cred că o conversație telefonică nu poate înlocui consultul față în față.

Potrivit Realitatea PLUS, serviciul 1414 permite pacienților să discute telefonic cu un medic specialist, 24 de ore din 24. Acesta este destinat problemelor de sănătate care nu reprezintă urgențe și nu necesită apel la 112, precum răceli, alergii, dureri sau interpretarea analizelor medicale. Unii oameni privesc cu încredere această variantă și consideră că poate oferi ajutor rapid atunci când programările la medic sunt greu de obținut.

„Da, e o idee bună”, spune un român.
„Urgențele se pot anunța mai repede și se poate interveni mai ușor”, a declarat un altul.
„Interesantă ideea, ar putea fi de folos”, este o altă opinie.

„E bună ideea, chiar dacă este contra cost, pentru că degeaba suni la 112 dacă se așteaptă mult la urgențe. Este foarte greu”, a transmis o persoană.

„Nu stai să ți se mai facă legătura și să explici de mai multe ori de ce ai nevoie”, este de părere un alt român.
„Mi se pare super tare, cred că ar fi de ajutor multor persoane”, a opinat un altul.

„În momentul în care medicul nu este față în față cu pacientul, este un mare semn de întrebare cât de bine poate pune un diagnostic”, spune un pacient.

„Medicul de familie cunoaște mult mai bine istoricul bolii decât cel cu care doar conversezi și începi să povestești de la zero toate afecțiunile, iar unii pacienți au mai multe probleme medicale, nu doar una”, a comentat altul.

Apelurile sunt disponibile în prezent în două rețele de telefonie, iar costul este de 1 euro și 52 de cenți pe minut. Reprezentanții serviciului precizează însă că numărul 1414 nu înlocuiește medicul curant sau serviciile de urgență, ci oferă doar îndrumare medicală rapidă atunci când este nevoie de o opinie de specialitate.

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