Medicul, la un apel distanță. 1414, noua linie pentru sfaturi medicale

Publicat 19 iun. 2026, 10:53 Sursă Realitatea PLUS

Medicul ar putea fi de acum la un apel distanță. Un nou serviciu de consultații prin telefon promite sfaturi rapide, la orice oră din zi și din noapte. Pentru unii este o soluție utilă atunci când accesul la servicii este dificil, însă alții cred că o conversație telefonică nu poate înlocui consultul față în față.

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