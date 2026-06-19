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Social· 2 min citire
Medicul, la un apel distanță. 1414, noua linie pentru sfaturi medicale
Medic
Publicat19 iun. 2026, 10:53
SursăRealitatea PLUS
Medicul ar putea fi de acum la un apel distanță. Un nou serviciu de consultații prin telefon promite sfaturi rapide, la orice oră din zi și din noapte. Pentru unii este o soluție utilă atunci când accesul la servicii este dificil, însă alții cred că o conversație telefonică nu poate înlocui consultul față în față.
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