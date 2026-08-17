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Social· 1 min citire
Accident de muncă grav la stația de epurare din Suceava. Un angajat a rămas prins într-un utilaj
Ambulanță
Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce a rămas prins cu picioarele într-un utilaj, în timp ce lucra la stația de epurare a apei din lunca Sucevei. Victima a suferit leziuni severe la ambele picioare, fiind transportată de urgență la spital.
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