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Accident de muncă grav la stația de epurare din Suceava. Un angajat a rămas prins într-un utilaj

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 08:38

Un bărbat de 39 de ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce a rămas prins cu picioarele într-un utilaj, în timp ce lucra la stația de epurare a apei din lunca Sucevei. Victima a suferit leziuni severe la ambele picioare, fiind transportată de urgență la spital.

Accidentul s-a produs duminică dimineață, în incinta stației ACET din Suceava, unde bărbatul își desfășura activitatea, potrivit publicației locale SuceavaLive.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Salvatorii au acționat pentru eliberarea victimei din utilaj, intervenția fiind sprijinită de un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

După extragerea bărbatului, cadrele medicale au început imediat procedurile de stabilizare. Ulterior, bărbatul a fost transportat la UPU Suceava, unde a primit îngrijiri medicale și urma să fie supus investigațiilor de specialitate.

Potrivit dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, pacientul prezenta traumatisme prin strivire la nivelul ambelor membre inferioare, o amputație la nivelul coapsei drepte și șoc hemoragic.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul de muncă urmează să fie stabilite de autorități.

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