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Social· 2 min citire
Start pentru Programul FIV 2026: înscrierile încep luni. Ce acte trebuie să depui și care este termenul-limită
Pogramul FIV
Înscrierile în Programul FIV 2026 încep luni, 17 august, la ora 10.00. Programul sprijină creșterea natalității prin proceduri de fertilizare in vitro, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie 2026. Întreaga procedură se desfășoară online, pe platforma up-comunitate.ro.
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