Incendii de vegetație de amploare în județul Timiș: peste 290 de hectare afectate. Pompierii se luptă cu flăcările de peste 12 ore VIDEO

Mobilizare de amploare în județul Timiș, unde pompierii se luptă de mai bine de 12 ore cu incendiile de vegetație care au izbucnit în mai multe localități. În total, peste 290 de hectare de teren sunt cuprinse de flăcări.
UPDATE Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în zona Lugoj-Făget, afectând sute de hectare de teren și punând în alertă pompierii din județul Timiș. Pentru gestionarea situației, ISU Timiș a crescut capacitatea operațională a subunităților din Lugoj și Făget și a chemat la intervenție inclusiv pompieri aflați în turele libere.
Focare extinse la Baloșești, Margina și Brănești
Cel mai mare incendiu a fost semnalat în jurul orei 12:10, în satul Baloșești, comuna Tomești. Flăcările au cuprins o pășune împădurită pe o suprafață estimată la aproximativ 200 de hectare, potrivit publicației locale LugojInfo.
La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere. Pompierii au primit sprijinul a peste 100 de pompieri voluntari, pădurari și localnici, care au intervenit cu utilaje agricole și mijloace de primă intervenție.
Un alt incendiu a izbucnit în jurul orei 15:40, în comuna Margina, unde focul s-a extins pe aproximativ 40 de hectare de pășune împădurită. Pentru intervenție au fost mobilizate un autocamion cu container de stingere și o autospecială.
La Brănești, pe raza orașului Făget, un incendiu de vegetație uscată a afectat inițial aproximativ 10 hectare. În zonă a fost trimisă o autospecială de stingere. În prima parte a intervențiilor, 24 de pompieri din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Făget au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată și miriște.
ISU Timiș a suplimentat forțele de intervenție
Pe măsură ce incendiile s-au extins, situația a devenit mai dificilă. Începând cu ora 19:00, ISU Timiș a crescut capacitatea operațională a subunităților de intervenție din Lugoj și Făget, fiind chemați la serviciu și pompieri aflați în turele libere.
La sediul ISU Timiș a fost activată și Grupa Operativă, pentru coordonarea intervențiilor din teren. Astfel, la ora 23:00, peste 50 de pompieri militari, cu 11 mijloace tehnice din cadrul a cinci subunități de intervenție, acționau pentru lichidarea focarelor din Brănești și Românești. În ambele zone, suprafața afectată ajunsese la aproximativ 40 de hectare.
Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor către culturile agricole și gospodăriile din apropiere. Pompierii au continuat intervenția timp de mai multe ore, iar ultimele focare au fost lichidate în jurul orei 01:00.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Peste 50 de pompieri și zece autospeciale au fost mobilizate în localitățile Brănești și Românești. Alte focare au fost semnalate în Baloșești și Margina. Misiunea pompierilor este cu atât mai dificilă cu cât focul se poate extinde rapid, pe fondul vegetației uscate. Vă vom ține la curent în legătură cu evoluția situației și în jurnalele următoare.