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Social· 1 min citire
Spațiul aerian românesc, brăzdat de avioane militare turcești. Ce eveniment a avut loc
F-16 turcești. Foto: Profimedia
Publicat17 aug. 2026, 11:49
SursăAgerpres
Avioane ale Forțelor aeriene ale Turciei au luat parte săptămâna trecută la un exercițiu al Apărării aeriene și antirachetă integrate (IAMD) a NATO în spațiul aerian românesc, a informat duminică Ministerul Apărării al Turciei, transmite Anadolu.
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