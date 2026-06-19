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Politica· 1 min citire

Război total în PNL: tabăra Veștea îi dă în judecată pe Bolojan și pe oamenii lui SURSE

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 14:37
Actualizat19 iun. 2026, 16:25
SursăRealitatea PLUS

Conflictul intern din PNL escaladează. Liberalii din tabăra lui Adrian Veștea au deschis un proces civil împotriva lui Ilie Bolojan și a actualei conduceri a partidului, solicitând daune morale de milioane de lei. Reclamanții susțin că deciziile conducerii sunt ilegale și nestatutare. În cursul după-amiezi este așteptat un termen de judecată a acestei acțiuni de suspendare a efectelor din Biroul Politic Național.

Cei 16 liberali ai lui Veștea au deschis și un proces civil împotriva PNL și a președintelui partidului, solicitând daune morale de 250.000 de lei pentru fiecare dintre reclamanți, în total 4 milioane de lei, arată sursele Realitatea.

Contestatarii susțin că deciziile conducerii sunt ilegale și au fost luate cu depășirea atribuțiilor prevăzute în Statut.

Liberalii care-l susțin pe Adrian Veștea mai invocă și faptul că Tribunalul Ilfov a suspendat deja, printr-o hotărâre executorie, deciziile anterioare ale Biroului Politic Național care vizau blocarea învcestitrii nuni guvern condu de Veștea.

În ciuda acestei hotărâriâ, conducerea PNLa r fi continuat procedurile, încălcând obligația de conformare la deciziile instanței a instanțșei.

Potrivit taberei Veștea, convocarea unui „Consiliu Național Extraordinar” inexistent în Statut, comprimarea termenelor la doar patru zile și impunerea votului deschis reprezintă abuzuri grave, cu scopul de a elimina membrii care nu se aliniază deciziilor conducerii. Procesul deschis astăzi marchează cea mai puternică ripostă juridică din interiorul PNL în ultimii ani.

Consiliul de Conducere al Partidului Național Liberal se reunește la ora 17:00 pentru declanșarea Congresului Extraordinar de la finalul acestei săptămâni, unde - în urma deciziilor recente - ar urma să fie retrasă titulatura lui Adrian Veștea, care este și prim-vicepreședinte.

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