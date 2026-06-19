Război total în PNL: tabăra Veștea îi dă în judecată pe Bolojan și pe oamenii lui SURSE

Publicat 19 iun. 2026, 14:37 Actualizat 19 iun. 2026, 16:25 Sursă Realitatea PLUS

Conflictul intern din PNL escaladează. Liberalii din tabăra lui Adrian Veștea au deschis un proces civil împotriva lui Ilie Bolojan și a actualei conduceri a partidului, solicitând daune morale de milioane de lei. Reclamanții susțin că deciziile conducerii sunt ilegale și nestatutare. În cursul după-amiezi este așteptat un termen de judecată a acestei acțiuni de suspendare a efectelor din Biroul Politic Național.

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