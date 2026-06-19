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Justitie· 1 min citire

Dosarul lui Călin Georgescu va fi rejudecat

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 14:23
SursăRealitate Plus

Dosarul lui Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, se va relua cu un alt complet de judecată. Este vorba despre dosarul în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componență a completului de judecată, după ce unul dintre judecători a înaintat o cerere de abținere, practic solicitând să fie retras din complet.

Noul termen stabilit de instanță pentru reluarea procedurilor cu noul complet este data de 29 iunie.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie să decidă dacă dosarul lui Călin Georgescu se întoarce la Parchetul General, așa cum au cerut avocații fostului candidat, sau dacă începe judecata pe fond.

În al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii Parchetului General, Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

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