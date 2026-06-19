Dosarul lui Călin Georgescu va fi rejudecat

Publicat 19 iun. 2026, 14:23 Sursă Realitate Plus

Dosarul lui Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, se va relua cu un alt complet de judecată. Este vorba despre dosarul în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

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