Tudorel Toader: ”Guvernul Tomac va trece de votul Parlamentului. Bolojan nu va rămâne premier până în toamnă”

Sursă: Realitatea PLUS

Tudorel Toader, magistrat și fost ministru al Justiției, a declarat vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Guvernul Tomac va trece de votul Parlamentului, dacă urmărim discuțiile subterane, și a subliniat că Ilie Bolojan nu are cum să rămână la Palatul Victoria până în toamnă.

”După Constituție, Eugen Tomac are cele 10 zile să prezinte Parlament guvernul, componența nominală cu miniștri și programul de guvernare. Eu am spus de mai multe rânduri că probabil guvernul acesta va trece, bazându-mă pe faptul că președintele Nicușor Dan are el niște calcule acolo pe care publicul nu le știe, să-și asigure guvernul său să treacă, deci guvernul respectiv”, a declarat Tudorel Toader.

Magistratul a subliniat că ”acă ne luăm după retorica oficială, nu trece. Dacă ne luăm după discuțiile subterane, e foarte posibil să treacă”.

”Dacă nu, președintele va veni cu altă variantă, de stânga sau de dreapta, cum va aprecia domnia sa, se reia aceeași procedură”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă e posibil să ajungem la scenariul conform căruia Ilie Bolojan ar putea să rămână premier interimar până la toamnă, fostul ministru a răspuns: ”Nu, eu cred că nu, pentru că sunt sesiunile acelea extraordinare și nu putem spune noi plecăm în vacanță și rezolvăm problema guvernului la toamnă”.