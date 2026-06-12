Lider PSD, atac dur la adresa premierului demis: ”Kamikaze Bolojan e cel mai mare rău pentru România”

Sursă: Realitatea.Net

Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a lanast un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan pe care l-a acuzat că a dat tunuri după tunuri pentru cei de la masa guvernării.

”Kamikaze Bolojan este tot ce se putea întâmpla mai rău României. Nu pentru că ar fi o excepție, ci pentru că este încununarea perfectă a dezastrului început de Orban și continuat de Cîțu și Ciucă. Este apogeul premierilor liberali din ultimii ani, expresia supremă a guvernărilor PNL-USR și a unor politici profund falimentare de dreapta”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Apărării l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ”a reușit să dea tun după tun. Totul pentru cei de la masa mare a guvernării sale. Nimic pentru românii umiliți și sărăciți”.

”Uităm chiar așa de ușor cu cât cinism a început Bolojan marea reformă: luând de la mame, veterani, foști deținuți politic și profesori? (...)

Evident că Bolojan nu se dă dus de la Victoria nici cu descarcerarea. Nu dă drumul puterii din care își hrănește gașca. Nu poate. Fără Palatul Victoria este mort politic. Dispare. Devine irelevant. Și știe foarte bine asta”, a mai spus oficialul.

Potrivit social-democratului, ”decuplarea PNL-USR de la robinetul de bani și influență este devastatoare pentru baronul de Bihor. Pierderea privilegiilor și sinecurilor de către armata lor de flămânzi înseamnă sfârșitul carierei sale politice”.

”Să rămână fără secretari de stat, șefi de agenții, prefecți, subprefecți și directori este apocalipsa pentru Bolojan. Rămânerea lui la butoane este, în schimb, apocalipsa pentru români”, a transmis liderul PSD.