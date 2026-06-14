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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu: „PNL este partid conservator sau progresist, unde Bolojan a funcționat pas cu pas?”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iun. 2026, 21:20
Actualizat14 iun. 2026, 22:00

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o analiză extrem de critică la adresa formațiunii, reclamând o lipsă acută de identitate ideologică. Antonescu susține că partidul este măcinat de contradicții interne majore și că actuala conducere, reprezentată de Ilie Bolojan, a împins PNL-ul pe o direcție total străină de valorile sale tradiționale.

Conservatori pe hârtie, progresiști în realitate

Crin Antonescu afirmă că este imperios necesar ca PNL-ul să își clarifice poziția pe eșichierul politic, în condițiile în care faptele liderilor contrazic statutele oficiale.

„Trebuie să se știe dacă acest partid are o identitate și care este aceea. Este un partid național, liberal, cu puternice accente conservatoare, cum se declară el prin programul scris pe niște hârtii pe care nu le-a mai citit nimeni? Sau este un partid progresist, hashtagist, sorosist, cum vreți să-i mai spuneți, de tipul SRE – o filozofie în care liderul său actual, domnul Gheorghe Bolojan, a funcționat neschimbat și pas cu pas?”

„Sunt prea diferiți ca valori”: Urmează o bătălie decisivă în partid

În opinia fostului lider liberal, coabitarea celor două tabere din interiorul PNL nu mai poate dura mult timp, fiind de așteptat o clarificare dură în zilele următoare.

„Ei nu pot să meargă multă vreme în felul acesta mai departe și probabil că, dacă tot va fi să se dea o bătălie, pe mine m-ar interesa să se clarifice cine este într-o parte și cine este în alta. Că asta se va întâmpla mâine, nu știu. Probabil că mâine, în zilele următoare, altele vor fi criteriile pe care vor alege o cale sau alta. Dar eu cred sincer că Partidul Național Liberal nu poate continua multă vreme în felul acesta, pentru că membrii săi sunt prea diferiți ca opțiuni, ca viziune, ca aspirație și, la urma urmei, ca valori. USR-ul a dat deja o rezoluție”, a conchis Crin Antonescu.

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