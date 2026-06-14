Crin Antonescu: „PNL este partid conservator sau progresist, unde Bolojan a funcționat pas cu pas?”

Publicat 14 iun. 2026, 21:20 Actualizat 14 iun. 2026, 22:00

Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o analiză extrem de critică la adresa formațiunii, reclamând o lipsă acută de identitate ideologică. Antonescu susține că partidul este măcinat de contradicții interne majore și că actuala conducere, reprezentată de Ilie Bolojan, a împins PNL-ul pe o direcție total străină de valorile sale tradiționale.

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