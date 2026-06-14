Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Crin Antonescu: „PNL este partid conservator sau progresist, unde Bolojan a funcționat pas cu pas?”
Foto/Arhivă
Publicat14 iun. 2026, 21:20
Actualizat14 iun. 2026, 22:00
Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o analiză extrem de critică la adresa formațiunii, reclamând o lipsă acută de identitate ideologică. Antonescu susține că partidul este măcinat de contradicții interne majore și că actuala conducere, reprezentată de Ilie Bolojan, a împins PNL-ul pe o direcție total străină de valorile sale tradiționale.
Citește și
- 23:01Schimbare de strategie la Palatul Victoria. Adrian Veștea continuă programul lui Bolojan, dar anunță excepții: „Nu poți tăia la paușal. Vom analiza de la caz la caz, au fost zone vulnerabile afectate”
- 22:59Adrian Veștea anunță că are o majoritate sigură: „Avem acele 200 de voturi, chiar depășim acest număr. Începând de mâine chem la discuții toate forțele proeuropene”
- 22:54Adrian Veștea: „Mâine îi voi spune lui Bolojan să lăsăm orgoliile, țara trebuie guvernată”
- 21:44Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News