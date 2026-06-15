Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu va mai ajunge premier, în cel mai bun caz președinte USR”

Publicat 15 iun. 2026, 08:29 Actualizat 15 iun. 2026, 08:31 Sursă Realitatea PLUS

Miron Mitrea a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Puterii, moderată de Nicoleta Cone, că, prin desemnarea lui Veștea ca premier, președintele Nicușor Dan a jucat atât pentru el, cât și pentru țară. În opinia lui Mitrea, Bolojan mai are șanse doar să ajungă președinte USR.

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