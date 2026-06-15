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Politica· 1 min citire

Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu va mai ajunge premier, în cel mai bun caz președinte USR”

Miron Mitrea

Miron Mitrea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 08:29
Actualizat15 iun. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS

Miron Mitrea a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Puterii, moderată de Nicoleta Cone, că, prin desemnarea lui Veștea ca premier, președintele Nicușor Dan a jucat atât pentru el, cât și pentru țară. În opinia lui Mitrea, Bolojan mai are șanse doar să ajungă președinte USR.

„Singurul lucru pe care îl constatăm la domnul Bolojan, dar nu astăzi, îl constatăm de când e prim-ministru, că este centrul pământului, este de fapt centrul universului.

Miron Mitrea: „Bolojan va ajunge în cel mai bun caz președintele USR”

Nu cred că am avut un prim-ministru mai puțin înțelegător, ca să înțeleagă mai puțin situația economică și financiară a României.

E o prostie să creadă cineva că Bolojan va mai ajunge vreodată prim-ministrul României. Vreodată! După părerea mea, Ilie Bolojan nu va mai ajunge niciodată nimic.

În cel mai bun caz pentru el va ajunge președintele USR-ului, după ce Fritz va fi trimis acasă de Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum trebuia să fie trimis de mult acasă.”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.

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