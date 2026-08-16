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Politica· 1 min citire
Ședință decisivă luni la CCR, după întâlnirea Bolojan-Tănăsescu: judecătorii decid soarta mandatului lui Fritz
Ședință CCR/ Colaj foto
Publicat16 aug. 2026, 16:21
SursăRealitatea PLUS
Ședință decisivă, mâine, la Curtea Constituțională. Se va decide dacă Dominic Fritz rămâne fără funcția de primar al Timișoarei. Magistrații se reunesc pentru a analiza cele două sesizări care vizează legea ANI, din partea USR și din partea președintelui României. Reuniunea are loc în condițiile în care e scandal uriaș după ce au apărut informații potrivit cărora Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit cu șefa CCR. Simina Tănăsescu nu neagă faptul că s-a întâlnit cu premierul demis, dar nu a dat detalii despre discuțiile privind legile care urmează să fie dezbătute maine.
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