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Politica· 1 min citire
Petre Lăzăroiu, atac la Ilie Bolojan după discuțiile cu Simina Tănăsescu: „Nu este normal”
Publicat16 aug. 2026, 13:54
Actualizat16 aug. 2026, 13:55
SursăRealitatea PLUS
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, critică în termeni duri întrevederea privată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Lăzăroiu susține că astfel de discuții departe de ochii publicului afectează grav transparența și credibilitatea celor două instituții fundamentale.
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