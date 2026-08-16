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Politica· 1 min citire

Petre Lăzăroiu, atac la Ilie Bolojan după discuțiile cu Simina Tănăsescu: „Nu este normal”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 13:54
Actualizat16 aug. 2026, 13:55
SursăRealitatea PLUS

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, critică în termeni duri întrevederea privată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Lăzăroiu susține că astfel de discuții departe de ochii publicului afectează grav transparența și credibilitatea celor două instituții fundamentale.

Fostul magistrat al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a atras atenția asupra riscurilor majore pe care le implică dialogul netransparent dintre reprezentanții puterilor din stat.

Comentând informațiile privind întâlnirea confidențială dintre Ilie Bolojan și judecătoarea CCR Simina Tănăsescu, Lăzăroiu a subliniat că astfel de practici vulnerabilizează independența Justiției.

În opinia sa, orice contact instituțional între decidenții politici și membrii Curții Constituționale trebuie să se desfășoare exclusiv în cadru oficial, public, pentru a evita suspiciunile de ingerință și pentru a proteja integritatea statului de drept.

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