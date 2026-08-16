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Politica· 1 min citire
România este în criză energetică dar puțini mai știu cine a fost în spatele dezastrului actual
Publicat16 aug. 2026, 13:44
Actualizat16 aug. 2026, 13:45
SursăRealitatea PLUS
Negocierile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din 2021 au pus bazele crizei energetice de astăzi. Sub îndrumarea fostului premier Florin Cîțu și a ministrului Cristian Ghinea, cu girul președintelui Klaus Iohannis, România s-a angajat ferm în fața Comisiei Europene să închidă capacitățile de producție pe bază de cărbune, fără a pregăti însă o alternativă viabilă de rezervă.
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