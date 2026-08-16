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Politica· 1 min citire

România este în criză energetică dar puțini mai știu cine a fost în spatele dezastrului actual

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 13:44
Actualizat16 aug. 2026, 13:45
SursăRealitatea PLUS

Negocierile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din 2021 au pus bazele crizei energetice de astăzi. Sub îndrumarea fostului premier Florin Cîțu și a ministrului Cristian Ghinea, cu girul președintelui Klaus Iohannis, România s-a angajat ferm în fața Comisiei Europene să închidă capacitățile de producție pe bază de cărbune, fără a pregăti însă o alternativă viabilă de rezervă.

Decizia de a elimina treptat termocentralele pe cărbune a lăsat sistemul energetic național vulnerabil și dependent de importuri scump plătite în perioadele de vârf.

Neconcordanța dintre calendarul strict de decarbonizare impus prin PNRR și ritmul lent de construcție a noilor grupuri pe gaz sau a surselor regenerabile a generat un deficit masiv de producție.

În final, absența unei strategii coerente de tranziție a transformat o reformă verde într-o notă de plată uriașă transferată direct pe umerii consumatorilor și ai industriei românești.

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