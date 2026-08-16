Miron Mitrea, despre întâlnirea de la Senat: „Reacția firească după acest scandal este să pleci acasă”

Analistul politic Miron Mitrea a criticat, duminică seară, la emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan. Mitrea a susținut că întâlnirea ar fi fost „neregulă” deoarece nu a fost anunțată sau oficializată și a afirmat că aceasta generează „o suspiciune rezonabilă” privind scopul discuției.
Miron Mitrea a declarat, duminică seară, la Realitatea PLUS, că o întâlnire între premier și președintele Curții Constituționale nu este, în sine, interzisă, însă a criticat modul în care s-ar fi desfășurat discuția dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.
„Dacă ar fi fost o întâlnire pe care ar fi anunțat-o, o recunoșteau. Se întâlneau ori la biroul președintelui Curții, ori la biroul premierului. Ar fi fost o chestiune normală”, a spus analistul politic.
Mitrea a subliniat că un premier se poate întâlni cu președintele Curții Constituționale, însă, în opinia sa, o astfel de discuție ar trebui să fie transparentă și să aibă un cadru oficial.
„Până la urmă, nu este interzis ca un prim-ministru să se vadă cu președintele Curții Constituționale. Dacă acest lucru ar fi fost în programul fiecăruia și dacă am fi știut ce puncte ar fi urmat să le discutăm...”, a afirmat el.
Analistul politic a pus sub semnul întrebării inclusiv momentul ales pentru întâlnire, având în vedere importanța ședinței CCR care urma să aibă loc.
„Oricum ar fi fost o discuție referitoare la timing. Ar fi trebuit să găsească soluția ca să nu se întâlnească chiar înaintea unei ședințe care pentru Bolojan este extrem de importantă”, a declarat Miron Mitrea.
În opinia sa, faptul că întâlnirea nu a fost anunțată și oficializată creează suspiciuni cu privire la scopul acesteia.
„Evident, această întâlnire a fost o întâlnire neregulă, pentru că n-a fost anunțată, n-a fost oficializată și ne creează suspiciunea rezonabilă că Ilie Bolojan a vrut să se vadă cu doamna Simina Tănăsescu (...) a vrut să o vadă ca să o convingă”, a susținut analistul politic.
Mitrea: „Avem cu toții o suspiciune rezonabilă”
Întrebat despre explicațiile pe care Simina Tănăsescu ar trebui să le ofere în legătură cu întâlnirea, Miron Mitrea a spus că suspiciunile provin în primul rând din lipsa de transparență.
„Avem cu toții o suspiciune rezonabilă datorită faptului că totul a fost ascuns”, a afirmat acesta.
Mitrea a avut însă și o apreciere pozitivă la adresa președintei CCR, despre care a spus că, din informațiile pe care le are de la persoane care au lucrat cu ea, este considerată „o persoană verticală”.
„Doamna președintă – pe care n-am cunoscut-o, dar știu oameni care au lucrat cu ea și care au o părere foarte bună despre ea – aș zice că e o persoană verticală”, a spus analistul.
Referindu-se la informațiile potrivit cărora Simina Tănăsescu ar urma să demisioneze, Mitrea a afirmat că o astfel de decizie ar putea reprezenta o reacție la scandalul generat de întâlnire.
„Probabil că de aici vine și informația că mâine (luni - n.r.) și-ar da demisia. Să vedem. Pentru că reacția firească, după acest scandal, este să pleci acasă. Amândoi”, a declarat Miron Mitrea.