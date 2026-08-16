Miron Mitrea, despre întâlnirea de la Senat: „Reacția firească după acest scandal este să pleci acasă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 19:29

Analistul politic Miron Mitrea a criticat, duminică seară, la emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan. Mitrea a susținut că întâlnirea ar fi fost „neregulă” deoarece nu a fost anunțată sau oficializată și a afirmat că aceasta generează „o suspiciune rezonabilă” privind scopul discuției.

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