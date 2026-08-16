Realitatea.NET
Politica· 3 min citire

Miron Mitrea, despre întâlnirea de la Senat: „Reacția firească după acest scandal este să pleci acasă”

Miron Mitrea

Miron Mitrea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 19:29

Analistul politic Miron Mitrea a criticat, duminică seară, la emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan. Mitrea a susținut că întâlnirea ar fi fost „neregulă” deoarece nu a fost anunțată sau oficializată și a afirmat că aceasta generează „o suspiciune rezonabilă” privind scopul discuției.

Miron Mitrea a declarat, duminică seară, la Realitatea PLUS, că o întâlnire între premier și președintele Curții Constituționale nu este, în sine, interzisă, însă a criticat modul în care s-ar fi desfășurat discuția dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.

„Dacă ar fi fost o întâlnire pe care ar fi anunțat-o, o recunoșteau. Se întâlneau ori la biroul președintelui Curții, ori la biroul premierului. Ar fi fost o chestiune normală”, a spus analistul politic.

Mitrea a subliniat că un premier se poate întâlni cu președintele Curții Constituționale, însă, în opinia sa, o astfel de discuție ar trebui să fie transparentă și să aibă un cadru oficial.

„Până la urmă, nu este interzis ca un prim-ministru să se vadă cu președintele Curții Constituționale. Dacă acest lucru ar fi fost în programul fiecăruia și dacă am fi știut ce puncte ar fi urmat să le discutăm...”, a afirmat el.

Analistul politic a pus sub semnul întrebării inclusiv momentul ales pentru întâlnire, având în vedere importanța ședinței CCR care urma să aibă loc.

„Oricum ar fi fost o discuție referitoare la timing. Ar fi trebuit să găsească soluția ca să nu se întâlnească chiar înaintea unei ședințe care pentru Bolojan este extrem de importantă”, a declarat Miron Mitrea.

În opinia sa, faptul că întâlnirea nu a fost anunțată și oficializată creează suspiciuni cu privire la scopul acesteia.

„Evident, această întâlnire a fost o întâlnire neregulă, pentru că n-a fost anunțată, n-a fost oficializată și ne creează suspiciunea rezonabilă că Ilie Bolojan a vrut să se vadă cu doamna Simina Tănăsescu (...) a vrut să o vadă ca să o convingă”, a susținut analistul politic.

Mitrea: „Avem cu toții o suspiciune rezonabilă”

Întrebat despre explicațiile pe care Simina Tănăsescu ar trebui să le ofere în legătură cu întâlnirea, Miron Mitrea a spus că suspiciunile provin în primul rând din lipsa de transparență.

„Avem cu toții o suspiciune rezonabilă datorită faptului că totul a fost ascuns”, a afirmat acesta.

Mitrea a avut însă și o apreciere pozitivă la adresa președintei CCR, despre care a spus că, din informațiile pe care le are de la persoane care au lucrat cu ea, este considerată „o persoană verticală”.

„Doamna președintă – pe care n-am cunoscut-o, dar știu oameni care au lucrat cu ea și care au o părere foarte bună despre ea – aș zice că e o persoană verticală”, a spus analistul.

Referindu-se la informațiile potrivit cărora Simina Tănăsescu ar urma să demisioneze, Mitrea a afirmat că o astfel de decizie ar putea reprezenta o reacție la scandalul generat de întâlnire.

„Probabil că de aici vine și informația că mâine (luni - n.r.) și-ar da demisia. Să vedem. Pentru că reacția firească, după acest scandal, este să pleci acasă. Amândoi”, a declarat Miron Mitrea.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

miron mitreaculisele puteriiRealitatea Plusilie bolojansimina tanasescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe