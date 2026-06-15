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Politica· 2 min citire

Greii din PNL se aliniază în spatele lui Veștea. Liderii liberali l-au abandonat pe Bolojan: „România nu își mai permite prelungirea crizei politice”

Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 08:13
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți lideri liberali își anunță public susținerea pentru Adrian Veștea, propunerea surpriză a președintelui Nicușor Dan după ce varianta Eugen Tomac a fost abandonată. Primari, deputați și șefi de organizații PNL au transmis că Veștea este soluția pentru păstrarea guvernării și depășirea blocajului politic.

Val de susținere pentru Adrian Veștea în interiorul Partidului Național Liberal. Mai mulți lideri și aleși locali ai partidului au ieșit public pentru a susține varianta președintelui, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre tabăra acestuia și cea apropiată de Ilie Bolojan.

Veștea are legitimitatea necesară pentru a conduce Guvernul, având votul parlamentului

Susținătorii lui Adrian Veștea susțin că acesta are legitimitatea necesară pentru a conduce Executivul și că va trece de votul parlamentului.

„Sunt ferm convins că PSD, PNL, USR și UDMR vor vota cu Adrian Veștea.”, a declarat Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic și membru PNL pentru Realitatea PLUS.

Răzvan Prișcă a transmis pe Facebook: „Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale.”

Tabăra lui Bolojan critică desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea

În timp ce tabăra lui Ilie Bolojan critică desemnarea și vorbește despre o tentativă de fragmentare a partidului, susținătorii lui Veștea transmit că PNL trebuie să rămână la guvernare și să ofere soluții rapide pentru depășirea impasului politic. În interiorul partidului, disputa este departe de a se fi încheiat.

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, liberalul Toma Petcu, a transmis la rândul său: „Adrian Veștea este numărul doi în PNL și a fost ales cu un număr semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care îl critică azi. Veștea reprezintă, într-adevăr, o soluție.”

De asemenea, susținătorii săi subliniază experiența acumulată de acesta în administrația locală, la Consiliul Județean Brașov și la Ministerul Dezvoltării. 

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