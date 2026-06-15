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Politica· 2 min citire
Greii din PNL se aliniază în spatele lui Veștea. Liderii liberali l-au abandonat pe Bolojan: „România nu își mai permite prelungirea crizei politice”
Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)
Publicat15 iun. 2026, 08:13
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți lideri liberali își anunță public susținerea pentru Adrian Veștea, propunerea surpriză a președintelui Nicușor Dan după ce varianta Eugen Tomac a fost abandonată. Primari, deputați și șefi de organizații PNL au transmis că Veștea este soluția pentru păstrarea guvernării și depășirea blocajului politic.
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