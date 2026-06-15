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Politica· 2 min citire

Adrian Veștea: „Nu mă leg de funcții, pot rămâne simplu membru în PNL”-VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a dezvăluit, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, ce va discuta Ilie Bolojan după ce a fost acuzat de trădare. De asemenea, el a admis că atmosfera în PNL este deja tensionată și că nu se așteaptă la o perioadă liniștită.

„Nu este o perioadă tocmai ușoară”

„Consider că este important să ne spunem lucrurile pe nume. PNL a fost un partid în care a existat libertate de exprimare. În primul și în primul rând, va trebui să ne raportăm la România și la situația în care se află țara astăzi și să găsim soluții. Acesta este principalul aspect pe care i-l voi spune: că va trebui să fim responsabili pentru a merge înainte.

Degeaba vrem să plasăm unii pe alții această responsabilitate. Știu că nu este o perioadă tocmai ușoară, știu ce mă așteaptă și știu că mi-am stricat o bună perioadă de liniște și de confort, mai ales în această perioadă, dar am curajul și această responsabilitate și consider că am experiența necesară să pot duce mai departe toate reformele pe care le-am început și să respect acest program de guvernare”, a afirmat Adrian Veștea.

„Sunt la dispoziția partidului să fiu evaluat”

De asemenea, premierul desemnat a subliniat că este la dispoziția partidului să fie evaluat în fiecare trimestru.

„Sunt la dispoziția partidului să fiu evaluat la fiecare trimestru, la fiecare șase luni sau anual, în așa fel încât să vedem dacă sunt persoana potrivită, dacă respect termenele, dacă mă țin de cuvânt și dacă sunt cel pe care l-au cunoscut în decursul anilor”, a mai spus acesta.

„Nu mă leg de niciun fel de funcție”

Mai mult, liberalul a menționat faptul că el nu se leagă de funcții și poate să rămână un simplu membru PNL.

„Eu nu sunt cel care va crea astfel de situații. Îi asigur că nu mă leg de niciun fel de funcție. Dacă se consideră, într-o anumită măsură, că acest lucru trebuie decis, atunci Congresul este cel care trebuie să hotărască. Eu am fost ales prim-vicepreședinte cu aproape 70% din voturile celor care au fost prezenți la acel congres. Adrian Veștea poate să rămână și simplu membru”, a conchis premierul desemnat.

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