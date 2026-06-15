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Politica· 2 min citire
Adrian Veștea: „Nu mă leg de funcții, pot rămâne simplu membru în PNL”-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat15 iun. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS
Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a dezvăluit, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, ce va discuta Ilie Bolojan după ce a fost acuzat de trădare. De asemenea, el a admis că atmosfera în PNL este deja tensionată și că nu se așteaptă la o perioadă liniștită.
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