Accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești. O mașină a lovit din spate o autospecială CNAIR

O autospecială a DRDP Craiova a fost lovită din spate de un autoturism, vineri, 19 iunie 2026, pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Vehiculul era folosit pentru protecția muncitorilor care desfășurau lucrări de întreținere pe drum.
Potrivit CNAIR, autospeciala era echipată cu atenuator de impact și se deplasa regulamentar, cu viteză redusă, în cadrul unui convoi de lucrări. Aceasta proteja utilajul care efectua lucrări de cosire a vegetației din zona drumului. CNAIR a precizat că autospeciala nu era oprită în momentul impactului. Vehiculul se deplasa cu viteză redusă, în cadrul unui convoi care însoțea lucrările de întreținere de pe Drumul Expres Craiova - Pitești.
Autospeciala avea rolul de a proteja personalul și utilajele aflate pe traseu. Era dotată cu lumini de avertizare, săgeată luminoasă de semnalizare, panou informativ de mari dimensiuni, elemente reflectorizante și marcaje specifice. De asemenea, vehiculul era vopsit în culoare portocalie, pentru a fi cât mai vizibil în trafic.
Impactul a distrus atenuatorul și autocamionul
Lovitura a fost puternică, iar în urma impactului au fost distruse atât atenuatorul, cât și autocamionul care îl transporta. Autoturismul implicat în accident a suferit, la rândul său, avarii majore. CNAIR a transmis că atenuatorul de impact și-a îndeplinit rolul pentru care a fost achiziționat. Dispozitivul a absorbit energia loviturii și a redus riscul ca accidentul să aibă urmări mai grave pentru oamenii aflați în zona lucrărilor.
Atenuatoarele de impact au fost achiziționate de CNAIR în cadrul unui proiect dedicat creșterii siguranței muncitorilor care lucrează pe drumurile naționale și pe drumurile de mare viteză. Aceste echipamente sunt folosite tocmai pentru situațiile în care vehiculele aflate în trafic pot lovi zonele în care se desfășoară lucrări. În astfel de cazuri, atenuatorul preia o parte importantă din energia impactului și poate preveni tragedii.
CNAIR face apel la șoferi să fie atenți în zonele cu lucrări
Reprezentanții CNAIR le cer șoferilor să respecte limitele de viteză și să fie atenți la semnalizarea rutieră. Compania atrage atenția că lucrările de întreținere se desfășoară adesea în apropierea traficului, iar o clipă de neatenție poate avea consecințe grave.
„Adresăm încă o dată un apel tuturor participanților la trafic: - Respectați limitele de viteză! - Fiți atenți la semnalizarea rutieră și la vehiculele care însoțesc lucrările de întreținere! - Păstrați distanța de siguranță! - Nu utilizați telefonul mobil în timpul conducerii! - Concentrați-vă permanent asupra traficului! - O clipă de neatenție poate distruge vehicule, poate provoca pagube uriașe și, cel mai grav, poate curma vieți. - Muncitorii care lucrează pe drumuri au familii și trebuie să ajungă acasă în siguranță la sfârșitul fiecărei zile“, a transmis CNAIR.
CNAIR amintește că vehiculele care însoțesc lucrările sunt vizibile și semnalizate tocmai pentru a le oferi șoferilor timp să încetinească și să schimbe banda în siguranță. Respectarea distanței, reducerea vitezei și evitarea folosirii telefonului la volan pot face diferența între un incident cu pagube materiale și o tragedie.