Accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești. O mașină a lovit din spate o autospecială CNAIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 13:41

O autospecială a DRDP Craiova a fost lovită din spate de un autoturism, vineri, 19 iunie 2026, pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Vehiculul era folosit pentru protecția muncitorilor care desfășurau lucrări de întreținere pe drum.

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