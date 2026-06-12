Eduard Koler (deputat AUR): „Inflația a ajuns la 10,85%, iar nota de plată nu mai este o statistică, ci bonul de casă al fiecărei familii din România”

Sursă: Realitatea.net

Deputatul AUR Eduard Koler avertizează că inflația de 10,85% nu mai este o simplă statistică economică, ci dovada eșecului politicilor promovate de actuala guvernare. Potrivit acestuia, românii plătesc astăzi prețul incompetenței și al risipei bugetare prin facturi mai mari, alimente mai scumpe și o scădere continuă a puterii de cumpărare, în timp ce statul refuză să reducă propriile cheltuieli și transferă nota de plată către cetățeni.

„Inflația a ajuns la 10,85%, iar nota de plată nu mai este o statistică, ci bonul de casă al fiecărei familii din România:

• Energie electrică: +55,49%

• Chirii: +43,56%

• Motorină: +36,85%

• Benzină: +30,55%

• Cafea: +21,12%

• Apă, canal și salubritate: +15,35%

• Ouă: +14,12%

• Lapte: +11,98%

• Pâine: +8,18%

Serviciile au explodat cu 13,53%, produsele nealimentare cu 12,54%, iar alimentele cu 6,78%. Asta este austeritatea lor: statul nu slăbește, doar cetățeanul. Guvernul nu taie risipa, ci taie din puterea de cumpărare. Nu reformează administrația, ci scumpește viața. Românii nu mai plătesc prețuri. Plătesc nota de plată a incompetenței politice.

Soluția nu este o nouă rundă de taxe și accize, ci exact opusul: reducerea TVA-ului general la 19%, revenirea la TVA de 9% pentru produsele de bază, aplicarea unui TVA redus la energia electrică, introducerea taxării inverse pentru eliminarea TVA-ului din circuitul economic, reducerea accizei la carburanți, reducerea impozitului pe dividende la 10%, eliminarea CASS pentru dividende și stimularea reinvestirii profitului în economia românească.

Într-o economie în care aproape orice produs ajunge pe raft cu camionul, fiecare leu adăugat la pompă se regăsește în prețul pâinii, al laptelui, al materialelor de construcții și al tuturor serviciilor. Când scumpești combustibilul, scumpești întreaga economie.

România nu are o problemă de venituri la buget. România are o problemă de risipă, clientelism și cheltuieli publice scăpate de sub control. Până când statul nu va începe să se reformeze pe el însuși, românii vor continua să plătească la casă factura greșelilor celor aflați la putere. Iar până atunci, inflația va rămâne cea mai nedreaptă taxă dintre toate, pentru că îi lovește cel mai tare tocmai pe cei care muncesc, produc și țin economia în viață.”, a declarat deputatul AUR Eduard Koler.