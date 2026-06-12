Gelozia i-a luat mințile unui bărbat din Constanța. Individul a fost reținut după ce și-a agresat partenera

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat de 52 de ani din Constanța a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat și amenințat partenera, pe fondul geloziei. Individul a plecat cu un cuțit spre locul de muncă al femeii, intenționând să o rănească, însă a fost prins la timp de oamenii legii.

”La data de 11 iunie, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că bărbatul în cauză, de 52 de ani, ar fi agresat-o fizic şi ar fi ameninţat-o pe concubina sa, de 41 de ani, fapte care s-ar fi petrecut atât la data de 10 iunie, cât şi în dimineaţa zilei de 11 iunie. De asemenea, în cursul zilei de ieri, în jurul orei 8.00, bărbatul ar fi plecat de la domiciliu, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, cu intenţia de a ajunge la locul de muncă al concubinei, în vederea provocării de suferinţe fizice, din motive de gelozie”, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Potrivit reprezentanților instituției, după sesizare, poliţiştii au pornit în căutarea bărbatului, acesta fiind găsit şi dus la sediu pentru audieri.

Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecţie provizoriu cu sistem de monitorizare electronică.

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru violenţă în familie şi ameninţare, şi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.