Bolojan iese la atac înaintea votului pentru noul guvern. Premierul demis pasează vina pe foștii parteneri de coaliție

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan iese la atac înainte de votul pentru guvernul tehnocrat din parlament! Premierul demis menționează că noul executiv este unul paravan dacă este susținut numai de PSD și ar trebui să își asume răspunderea pentru cele 9 proiecte din PNRR și legea salarizării. În plus, Ilie Bolojan pasează vina pentru actuala situație pe PSD și spune că partidul pe care îl conduce e gata pentru noi negocieri dacă guvernul tehnocrat nu va trece.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este cea mai bună formă, totuși, de guvernare.

Bolojan: „Avem un partid care a generat criza politică”

Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament, și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu. În condițiile în care îl încredințează. Și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid.

Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție, dar nu pot acum să vin să fac să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a Biroului de Conducere, a Forului de Conducere al acelui partid, și PNL, într-o astfel de situație în care acest guvern nu va trece, va participa la consultări, dacă domnul președinte le va mai face, și vom căuta să venim cu o soluție, pentru că suntem conștienți că chiar dacă este situația dificilă.”, a declarat Ilie Bolojan la RRA.

„Este dreptul USR și UDMR să voteze așa cum consideră de cuviință”

Întrebat dacă USR sau UDMR, partide din fosta coaliție de guvernare, votează cu guvernul Tomac, considerat un cabinet „paravan” pentru PSD, Bolojan a răspuns: „Sigur, este dreptul partidelor să voteze așa cum consideră de cuviință. V-am spus de ce am emis această formulare. Și cred că este corectă. Doar dacă ne uităm și la reacția pe care ieri a avut-o Partidul Social Democrat, în care s-au revoltat vizavi de faptul că PNL nu votează un astfel de guvern, deci implicit, prin această atitudine, confirmă precizarea pe care am făcut-o.

Avem o relație bună cu USR, cu UDMR, pentru că sunt partidele care au rămas în actuala coaliție și asigurăm funcționarea acestui guvern interimar, așa cum este în situația de față. Ei au astăzi după-amiază o ședință a conducerii USR, în care își vor exprima punctul de vedere. Dar nu este căderea mea să vorbesc anticipat în numele lor.”