Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Bolojan apără integritatea lui Fritz, dar tace când propriul cumătru este acuzat că și-a favorizat fiul. Am sesizat ANI”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:36

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul primarului PNL din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, cumătrul lui Ilie Bolojan, după apariția unor documente și informații potrivit cărora edilul ar fi semnat în anul 2019 un document dintr-o procedură urbanistică al cărei beneficiar direct era propriul său fiu, Dan Negură.

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