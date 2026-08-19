Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Bolojan apără integritatea lui Fritz, dar tace când propriul cumătru este acuzat că și-a favorizat fiul. Am sesizat ANI”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul primarului PNL din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, cumătrul lui Ilie Bolojan, după apariția unor documente și informații potrivit cărora edilul ar fi semnat în anul 2019 un document dintr-o procedură urbanistică al cărei beneficiar direct era propriul său fiu, Dan Negură.
Cazul scoate la iveală dubla măsură a lui Ilie Bolojan în materie de integritate. Premierul interimar s-a grăbit să intervină public în apărarea aliatului său politic Dominic Fritz, susținând că legea nu trebuie folosită pentru scoaterea unei persoane din funcție și avertizând împotriva a ceea ce numește „vendete politice”. Când însă suspiciunile de conflict de interese ajung în propria familie politică și chiar în cercul său apropiat, principiile invocate atât de apăsat dispar din discurs.
Mihăiță Negură nu este doar un primar PNL. Este tatăl lui Dan Negură, iar Ilie Bolojan a fost naș la nunta acestuia din urmă, în octombrie 2022.
„Ilie Bolojan ne vorbește despre principii și integritate când trebuie apărat Dominic Fritz. Să-l auzim acum vorbind despre aceleași principii când este vorba despre propriul său cumătru. Nu poți fi apărătorul statului de drept pentru prieteni și rude politice și să uiți de el când apar suspiciuni grave chiar în cercul tău apropiat. Integritatea nu funcționează pe cumetrii.”, afirmă deputatul AUR Valeriu Munteanu.
Potrivit documentelor și informațiilor publice care stau la baza sesizării adresate ANI, în ianuarie 2019 Dan Negură (un ofițer acuzat de DIICOT de trafic de stupefiante), fiul primarului din Câmpulung Moldovenesc, a solicitat introducerea în intravilan a unui teren pentru construirea unui hotel, restaurant și a unor dotări turistice. Documentația îl identifică explicit pe Dan Negură drept beneficiar al proiectului nr. 308/2019.
Succesiunea evenimentelor ridică serioase semne de întrebare: cererea ar fi fost formulată la 18 ianuarie, analizată de Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism la 23 ianuarie, avizul de oportunitate ar fi fost semnat la 24 ianuarie, iar pe 25 ianuarie 2019 primarul Mihăiță Negură, tatăl beneficiarului, ar fi semnat pentru aprobarea documentului privitor la investiția propriului său fiu.
Deputatul Valeriu Munteanu solicită ANI să stabilească dacă primarul trebuia să se abțină, ce efecte juridice a produs documentul semnat de acesta și dacă modificarea regimului urbanistic putea genera un folos patrimonial pentru fiul său. Sesizarea cere și verificarea eventualelor acte semnate ulterior de primar în legătură cu aceeași proprietate și aceeași investiție.
Există deja un precedent ANI care seamănă izbitor cu situația ce trebuie verificată la Câmpulung Moldovenesc.
În cazul lui Ioan Purge, primarul comunei Gepiu, județul Bihor, Agenția Națională de Integritate a constatat conflict de interese administrativ după ce primarul a semnat două certificate de urbanism și alte documente necesare dezvoltării unei agropensiuni de către propriul fiu, generând astfel un folos material pentru acesta. ANI a constatat încălcarea legislației privind conflictul de interese și a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru indicii privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.
„Precedentul ANI este cât se poate de clar: primar, acte de urbanism, investiția fiului, folos patrimonial. La Câmpulung Moldovenesc avem din nou un primar, propriul fiu, un teren al fiului și documente urbanistice semnate de tată. Nu spunem noi care trebuie să fie verdictul. Cerem ANI să aplice aceeași lege și același standard. Iar domnului Bolojan îi cerem un singur lucru: dacă tot vorbește despre principii când este vorba despre Fritz, să vorbească despre principii și când este vorba despre cumătrul său.”, declară Valeriu Munteanu.
Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Dan Negură, finul lui Ilie Bolojan, este vizat într-un dosar penal privind acuzații de trafic de droguri, dosar despre care presa relatează că fusese deschis înainte ca Bolojan să accepte să-i fie naș de cununie. Aceste acuzații sunt distincte de sesizarea adresată ANI și urmează să fie soluționate de instanțele competente, cu respectarea prezumției de nevinovăție.
AUR cere ca standardele de integritate să nu se schimbe în funcție de carnetul de partid, de alianțe sau de relațiile de cumetrie. Dacă Ilie Bolojan pretinde că apără principii, atunci aceleași principii trebuie să funcționeze și pentru Fritz, și pentru primarul PNL care îi este cumătru.
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